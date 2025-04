De película: una mujer tuvo a su bebé arriba de un taxi en Mar del Plata

La mamá se trasladó de urgencia al Hospital Privado de Comunidad, pero el trabajo de parto estaba muy avanzado y tuvieron que atenderla en el estacionamiento. "Hace 13 años que soy taxista y nunca me había pasado", contó el chofer, en C5N.

Una mujer de Mar del Plata dio a luz a su bebé en el asiento trasero de un taxi que llegó hasta la puerta del Hospital Privado de Comunidad (HPC) y, aunque no hubo tiempo de trasladarla a la sala de partos, personal médico la asistió en el estacionamiento. Tanto ella como su hija se encuentran en buen estado de salud.

"Todavía estoy conmovido. Fue una experiencia muy linda, nunca me había pasado una cosa así. Salió todo bien, gracias a Dios", contó a Bien Temprano por C5N el chofer del taxi, Ramón Salvatierra, quien trasladó de urgencia a la mujer y a su marido el jueves pasado.

"Estaba trabajando como todos los días. Venía por la calle Bolívar y pasando Córdoba, en el semáforo, me sale un muchacho entre los coches, a los gritos que parara. En ese momento pensé lo peor. Freno, bajo el vidrio un cachito y me dice: '¿Estás libre? Porque tengo una señora que está por tener familia'", relató.

Ramón accedió, pero, antes de que pudiera dar vuelta a la esquina para levantar a la mamá, vio que el papá de la beba y otro amigo ya la traían cargando hasta el taxi. "Sufría mucho, gritaba mucho, pobre mujer. Y los nervios míos, que no nos pasara nada porque para manejar está medio complicado, nadie te respeta", afirmó.

Mar del Plata: una mujer dio a luz en el asiento trasero de un taxi



️ Ramón, el taxista, contó todos los detalles: "esto no me lo olvido nunca más"



En vivo por #C5N

El taxista propuso llevarlos al Hospital Materno Infantil, que era el más cercano, pero la pareja insistió en que los acercara hasta el HPC. "Yo creo que habremos tardado entre 10 y 12 minutos. Ella iba gritando y el marido la alentaba: 'Ya llegamos, ya llegamos'", recordó.

Para acelerar el viaje, que incluía "unos cuantos semáforos", el chofer se comunicó con la central de radio taxi y pidió "que me manden móviles como para abrir el camino, o un móvil policial para que vayamos más rápido". Cuando llegaron al Hospital, estacionó frente a la guardia y le pidió ayuda a los gritos al empleado de seguridad.

"Enseguida, en milésimas de segundo, no sé cuántas enfermeras y médicas estaban todas arriba de mi auto. El camillero trajo una camilla muy alta, no la podían bajar ni se podía parar ella. Le dijeron que se pusiera de costado, una médica se subió en mi asiento y otras atrás, y la hicieron tener ahí. No tardó nada", remarcó Ramón.

"Hace 13 años que soy taxista y nunca me ha pasado. En el taxi te pasan miles de cosas, hacés de psicólogo, pero cosas buenas como esta, nunca. Yo pensaba: '¿Qué hago si tiene familia antes de llegar al hospital?'. Esa era mi preocupación. Pero gracias a Dios llegamos y todo salió bien", concluyó.