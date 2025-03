Crónicas Migrantes III: la comunidad peruana en Argentina

La migración peruana hacia Argentina se intensificó en las últimas décadas del siglo XX, con la búsqueda de mejores oportunidades laborales y una vida más tranquila. Pero las dificultades, claro, no faltaron. “Empecé como vendedora ambulante. La calle es fuerte y difícil”, dice Zoraida, mientras prepara unos ramos de flores en su puesto ubicado en pleno Acoyte y Rivadavia. “Siempre dije que no volvería a la calle, porque si volvería no estaría avanzando”, detalla Zori, que llegó al país durante la crisis del 2001.