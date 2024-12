Crimen en Hudson: advierten que "los jóvenes están fascinados con la violencia y la crueldad"

"Estamos habitando una democracia que está muy debilitada donde no hay debate, sino eliminación del otro, no hay conflicto político, sino odio y empiezan a pasar estas cosas. Este joven pasó un límite porque la cultura se fundamenta en la prohibición de matar al padre y no tener relaciones sexuales con la madre. Si hay una libertad ilimitada y todo está permitido, es el triunfo de la muerte. Los límites son fundamentales", marcó en esta línea.

También, cruzó a la administración de La Libertad Avanza por su postura sobre la portación de armas: "Tenemos un Gobierno que dice libertad ilimitada y que la portación de armas es posible, aunque no se concretó. ¿Qué hace un adolescente con un arma? Las armas tienen que estar prohibidas para los adolescentes. La adolescencia es una etapa muy vulnerable en la vida".

En tanto, analizó el suceso protagonizado por el adolescente de 16 años: "No me arriesgaría a decir que lo que ocurrió es un brote psicótico, aunque no hay dudas de que se produjo una anomalía. Seguro que hay una patología social y una anomalía familiar y en este adolescente. Estimo que hay un conflicto familiar porque este adolescente es un emergente de una situación familiar y a la vez social. Es esperable que sucedan este tipo de cosas en esta época".

Cómo fue el ataque del adolescente de 16 años en Hudson

Un violento crimen sacudió a un barrio cerrado de la localidad bonaerense de Berazategui, donde un menor de 16 atacó a tiros a toda su familia y luego intentó quitarse la vida. Su padre murió por los disparos y el joven fue trasladado al hospital zonal con una herida de bala en la cabeza y se encuentra en estado crítico.

El hecho ocurrió durante la mañana del domingo en Fincas de Hudson III, donde el menor, identificado como B., mató de un tiro en el pecho a su papá, Ramiro Rotelo.

Además, hirió de bala a su mamá, Ruth Zemeszcuk, con un balazo en el tórax, y le disparó a su hermana de 8 años, aunque el proyectil apenas la rozó y está fuera de peligro. La menor logró escapar del lugar y pidió ayuda en un lote lindero.

Tras el violento episodio, B. intentó quitarse la vida sin éxito. Fue trasladado al hospital zonal con una herida de bala en la cabeza y su estado es crítico. Según los vecinos, el menor tenía "problemas psiquiátricos".