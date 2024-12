Córdoba: un jubilado se roció con nafta y amenazó con prenderse fuego frente al PAMI

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/1864668492839948433&partner=&hide_thread=false Conmoción en el PAMI de Córdoba: un jubilado se roció con combustible y quiso prenderse fuego



— C5N (@C5N) December 5, 2024

El dramático episodio ocurrió en una sala de espera de una sede central de PAMI en Córdoba alrededor de las 9 de la mañana. Según unos testigos, el jubilado padece de una enfermedad terminal: "Cuando llegué me reconoció. Estaba con el bidón en la mano. Me dice ´mirá Carlitos lo que vas a ver ahora´. ¿Qué vas a hacer? y me muestra el bidón", expresó otra de las personas presentes para Radio Mitre Córdoba.

"Ya ha venido dos o tres veces, lo han sacado corriendo. Tomó esa determinación. Se quiso prender fuego solo y entre dos o tres lo pudimos sacar porque quería manotear un encendedor", añadió.

"Fui a la farmacia a reclamar y me querían cobrar. Ahora me han dado una orden nueva y me lo van a seguir dando al 100%. Dos medicamentos salía 37 mil pesos y no puedo, estaba pensando en dejarlo o tomar una vez sola por día", explicó un jubilado en diálogo con C5N desde Córdoba. "Tengo 12 remedios, diabetes, patologías cardíacas", contó otra persona.

Fuente del PAMI informaron que "el afiliado sufrió un brote nervioso. Desconocemos las razones de esta situación, ya que actualmente, está bajo un tratamiento crónico con cobertura al 100% garantizada por ley, sin costos para él. De hecho, el día 4 de diciembre se aprobó su medicación, por lo que no hay motivos para afirmar que no fue autorizada o entregada".

"Estamos a disposición de él y de su familia para brindar atención y contención en este difícil momento que está atravesando", agregaron desde la entidad.