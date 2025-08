Confirmaron qué sucederá con el feriado del 17 de agosto en 2025: ¿hay finde largo?

Qué pasará con el feriado del 17 de agosto en 2025

feriado-5-jpg..jpg

Tras el receso de invierno, se aproxima un nuevo feriado: el 17 de agosto, fecha que recuerda el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Este año, la efeméride cae en domingo, pero el Poder Ejecutivo determinó que el viernes 15 de agosto será un feriado puente con carácter de “día no laborable”.

Esto significa que no se trata de un feriado obligatorio para todos. En los días no laborables, son los empleadores quienes deciden si conceden o no el día libre a sus trabajadores. En caso de que se trabaje, no corresponde el pago adicional que sí aplica en los feriados nacionales.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

1° de enero: Año Nuevo.

3 y 4 de marzo: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

18 de abril: Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

12 de octubre: Día de la Raza

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11)

Feriados con fines turísticos