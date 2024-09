Atención conductores: en qué municipios ya no será válida la licencia de conducir

Sacar la licencia de conducir suele ser un trámite sencillo que las personas realizan sin mayores dificultades para poder conducir por las calles . Sin embargo, varios municipios de una de las provincias más importantes de Argentina anunciaron modificaciones en la licencia que hacen que algunas ya no sirvan.

Este trámite obligatorio para circular sufrió varias modificaciones . Nos referimos a la provincia de Córdoba , donde en doce de sus municipios ya no será válido este documento . Te contamos cuáles son .

En qué lugares de Córdoba ya no será válida la licencia de conducir

Las licencias de conducir emitidas por 12 municipios de Córdoba ya no servirán para manejar por rutas y algunas jurisdicciones del territorio provincial. Según estableció la gestión cordobesa, las licencias de localidades no adheridas al Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito (REPAT) ni al Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito (RENAT) no serán válidas.

Los 12 municipios en cuestión son:

Falda del Carmen

La Paisanita

La Rancherita

La Serranita

Malagueño

Potrero de Garay

Rafael García

Toledo

Valle de Anisacate

Villa del Prado

Villa Parque Santa Ana

Villas Ciudad América

licencia conducir.jpg

Qué grupo no debe pagar el trámite por la licencia de conducir

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires establece que están exentos de pagar el trámite de la licencia de conducir los siguientes grupos:

Veteranos de Malvinas.

Personas que hayan gestionado el certificado de pobreza.

Aquellos que realicen una renovación, ya sea por robo, pérdida, cambio de jurisdicción o canje, y cuyo único ingreso provenga de una jubilación o pensión ordinaria, siempre que el monto bruto no supere el Salario Mínimo Vital y Móvil vigente.

Qué documentos son necesarios para hacer la licencia de conducir

Para realizar el trámite de la licencia de conducir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es necesario presentar la siguiente documentación:

Documento Nacional de Identidad vigente, con domicilio en CABA.

vigente, con domicilio en CABA. Si el solicitante está bajo tratamiento médico o tiene alguna enfermedad, deberá presentar un certificado médico .

. Menores de 18 años deberán cumplir requisitos adicionales, como la presencia de su tutor legal para firmar la autorización como responsable legal, y presentar la Partida de Nacimiento , entre otros documentos.

deberán cumplir requisitos adicionales, como la presencia de su tutor legal para firmar la autorización como responsable legal, y presentar la , entre otros documentos. Extranjeros deben presentar un Certificado de residencia vigente con domicilio en CABA y el DNI con el que tramitaron su radicación, entre otros requisitos.

Cuánto cuesta el trámite de la licencia de conducir

Aquellos que deseen tramitar su licencia de conducir en alguna sede de la CABA deberán abonar los siguientes costos: