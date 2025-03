Así se vio el eclipse total de Luna durante la madrugada en Argentina: cuándo volverá a repetirse

Embed ¡Es hermoso!



Así de espectacular se ve el #EclipseLunar, fenómeno que también es conocido como la “Luna de Sangre”, desde la Ciudad de México.



#FOTOS: Diego Simón Sánchez y Hugo Salvador | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/95Uy7Zq0N0 — El Universal (@El_Universal_Mx) March 14, 2025

Eso no es todo, sino que la Luna se tiñe de un color rojo que es parte del espectro electromagnético, en la región donde la longitud de onda va desde 618 nm a 780 nm, dentro de la franja perceptible por el ojo humano. Por debajo, la región del infrarrojo, que tiene longitudes de onda más largas, no es visible para los humanos.

Este fenómeno astronómico que pudo observar desde las casi tres de la mañana y quedó completamente en sombra, con ese color rojizo, cerca de las 3:30 a 3:58 aproximadamente y duró casi una hora.

¿Cuándo es el próximo eclipse total de Luna?

No siempre ocurren los eclipses de este estilo, el último que vio Argentina ocurrió en el año 2022. "Y no vamos a volver a ver otro hasta 2029", aclaró Mariano Ribas, divulgador científico. No son tan frecuentes y ocurren con cuatro años de intervalo.