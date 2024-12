12 cuotas y 35% de descuento: cuáles son los supermercados que están liquidando electrodomésticos

Los productos en promoción van desde pequeños electrodomésticos hasta grandes equipos, como heladeras, lavarropas y televisores. C on condiciones que varían según cada tienda , estas oportunidades representan una opción ideal para quienes buscan renovar sus dispositivos a precios accesibles.

Electrodomesticos varios

Cómo es la oferta en los supermercados que liquidan electrodomésticos con 35% de descuento y 12 cuotas

Los supermercados Carrefour, Jumbo y Disco destacan con promociones en electrodomésticos y tecnología, ofreciendo importantes descuentos y planes de financiación. En Carrefour, se pueden encontrar productos como el secador de pelo Nalk and Rey 1800W a $30.000 (30% de descuento), un Aire split inverter Whirlpool 3300 a: $1.099.000 (11% OFF) o el lavarropas Drean Next Inverter 10 Kg a $959.999 (30% OFF). También ofrecen financiación en 12 cuotas, dependiendo del medio de pago utilizado.

secadora carrefour Carrefour

Por su parte, Jumbo incluye opciones como:

El aire acondicionado Hyundai frío/calor a $799.999 (20% OFF)

La tablet Lenovo Tab M9 por $239.999 (20% de descuento).

Celular Samsung Galaxy A15 a $349.999 (17% OFF).

Heladera Drean Hdr280f00b 277 L a $787.949 (15% OFF)

En Disco, se destacan el Smart TV Samsung 50" 4K UHD a $665.999 (10% de descuento) y la notebook Lenovo Ideapad Slim 3, con una rebaja del 35%, pasando de $1.449.999 a $974.999.

Estas promociones están sujetas a disponibilidad de stock y pueden variar en función de las condiciones particulares de cada comercio. Los interesados pueden acceder a más detalles a través de las plataformas digitales de cada supermercado.