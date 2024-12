Wanda Nara publicó explosivos chats con Mauro Icardi y sigue el escándalo: "Te hace feliz humillarme"

En otra captura se puede ver como Icardi le pide a Wanda que “se aleje de toda esa gente de mierda”. Y agrega: “Obvio que te rompo las pelotas porque a mí tu fama me chupa un huevo, yo no te quiero ni por fama, ni por dinero, ni por tu cuerpo, ni por nada. Te quiero porque te quiero de verdad”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/fedeebongiorno/status/1869697042437845184&partner=&hide_thread=false Arrancá el día con chats de Wanda e Icardi



Estos son de ayer pic.twitter.com/8iqxgnHFYB — fefe (@fedeebongiorno) December 19, 2024

Por su parte, Wanda no afloja y admite que debería haberse separado antes porque así “evitaba muchos malos tratos y sufrimientos. Seguís sin dejarme en paz, si no hay repuesto, no hay más nada y aguante por los nenes”.

Icardi también apuntó contra L-Gante: “Estás de novia con un pibe de 20 años, drogadicto, alcohólico, analfabeto, portador de armas, un pibe condenado, presidiario. ¿Querés que siga?” Y en otro mensaje indicó: “Ese negro de mierda en tu vida es un cero a la izquierda”. También lo catalogó "de fumador de porro, de drogas, de mujeriego y putañero”.

En un último mensaje, Icardi le mandó: “A mí no me gustan las putas. No estuve con la China y no hace nada con nadie nunca para tu tranquilidad si te queda claro”. ¿Seguirá el conflicto?