Tres películas de Netflix sobre el apocalipsis que son imperdibles

Por otro lado, también hay una serie animada que se enfoca en esta temática: Carol y el fin del mundo, una producción de pocos capítulos que no solo hará repensar a los suscriptores sino que es muy entretenida y atrapante de principio a fin.

Los mejores film sobre el fin del mundo que se destacan en la plataforma de streaming son los siguientes:

Es una película británica bastante llamativa que tiene una duración de 90 minutos. Pertenece al género de drama, comedia dramática y cine apocalíptico. Este interesante film creado por Camille Griffin ofrece una curiosa forma de abordar narrativamente el final de nuestros tiempos.

Está protagonizada por los siguientes actores destacados: Keira Knightley, Matthew Goode, Roman Griffin Davis, Annabelle Wallis, Lily-Rose Depp, p Dìrísù, Kirby Howell-Baptiste, Lucy Punch, Rufus Jones y Davida McKenzie.

La trama se ambienta en un posible apocalipsis, donde un grupo de viejos amigos se reúne para celebrar la Navidad en una idílica casa de campo en Reino Unido. Incomodados por la idea de la inevitable destrucción de la humanidad, deciden afrontar la situación con tranquilidad, abriendo otra botella de Prosecco y continuando con la celebración.

Pero, por mucho que quieran fingir normalidad, tarde o temprano, tendrán que hacer frente a la idea de que es su última noche.

Es una película estadounidense de comedia de 2013, dirigida y escrita por Evan Goldberg y Seth Rogen, tiene una duración de 107 minutos.

El film se vale del recurso del apocalipsis para hacer humor negro muy marcado. Con una propuesta completamente opuesta a la anterior, acá el personaje principal y sus amigos se ríen de la posibilidad de que todo se acabe.

La trama se centra en seis amigos que quedan atrapados en una casa después de una serie de eventos catastróficos que devastan Los Ángeles. Mientras el mundo se desata afuera, la falta de provisiones y el síndrome del encierro amenazan con acabar la amistad.

Finalmente se ven obligados a dejar la casa, enfrentar su destino y el verdadero significado de la amistad y la redención. Protagonizada por Seth Rogen, Jay Baruchel, James Franco, Jonah Hill, Danny McBride, Emma Watson y Michael Cera.

Es una serie animada que se agregó recientemente a la plataforma digital y toca desde otra perspectiva el tema del fin del mundo.

En esta producción, la protagonista intenta encontrarle el sentido al mundo en medio del caos colectivo ante la inminente llegada del final. Tiene 10 episodios de aproximadamente media hora cada uno y su showrunner es Dan Guteman.

La serie animada estadounidense está bajo la dirección de Dan Guterman (Creador), Luis Grane, Erica Hayes, Mollie Helms y Bert Youn.

Embed - CAROL Y EL FIN DEL MUNDO Trailer SUBTITULADO [HD] Carol & The End of The World Trailer