¿Se vienen más zombies? Cuáles son las destacadas series que estrenará Marvel en 2025

Las cinco series de Marvel próximas a estrenarse en disney plus este 2025, estará llena de zombies.

Algunas de las series son animadas , por lo que Marvel ofrecerá filmaciones para todos los gustos . A continuación, te revelamos por orden cronológico de estreno, cuáles son los lanzamientos que no te podrás perder este año y te mantendrán al filo del sillón.

Qué series estrena Marvel en 2025

Tu amigo y vecino Spiderman

Se estrena el 29 de enero en Disney+.

Esta serie animada cuenta el camino que sigue Peter Parker hasta convertirse en Spiderman. El estilo visual estará muy ligado a los cómics originales y los villanos que enfrentará el héroe arácnido son Doctor Octopus, Camaleón y Escorpión.

Además, en esta fase de la historia, Parker tendrá como mentor al padre de su amigo Harry, Norman Osborn, que en realidad es su enemigo, Duende Verde.

Daredevil: born again

Se estrena el 4 de marzo en Disney+.

El actor Charlie Cox interpreta una vez más al sarcástico y temeroso Matt Murdock, con sus peculiares anteojos oscuros para ocultar su sobrenatural discapacidad visual.

Luego de la querida serie de Netflix, que contó con tres temporadas, desde 2018, Daredevil regresa con nuevos retos.

Ironheart

Se estrena el 24 de junio en Disney +.

Riri Williams (Dominique Thorne) regresa con su propia serie después de su aparición en Black Panther: Wakanda Forever.

La historia sigue de la adolescente inventora, que debe enfrentarse a amenazas tecnológicas y mágicas, llevando el traje más avanzado de Marvel, después del construido por Tony Stark.

Marvel Zombies

Se estrena el 3 de octubre en Disney+.

Aunque será una serie corta, de solo cuatro episodios, Marvel prepara una batalla entre zombies y sobrevivientes, donde verás a reconocidos personajes como Capitán América y la Bruja Escarlata en una versión thriller.

Si bien es una producción animada, promete una visión oscura y más aterradora, lejana a lo que probablemente habías visto hasta ahora, a excepción de “Doctor Stranger in the multiverse of madness”.

Wonder Man

Se estrena en diciembre en Disney+.

Esta interesante serie se adentra en la vida de Simon Williams, un actor cuyo destino ahora es ser un superhéroe con habilidades sobrehumanas.

Según detalles que se filtraron, esta producción tendrá un toque satírico, ya que el personaje de Wonder Man trata de mantener cierto equilibrio entre su carrera en Hollywood y su rol de superhéroe.