Se celebró el Festival de Canes, el encuentro para los amantes del cine y las mascotas

Además, el evento ofreció una selección de cortometrajes llamado “Paticortos”, en donde los perros fueron los protagonistas de las historias. El ganador fue elegido por un jurado estelar conformado por los actores Federico D’Elia, Charo López, Celeste Cid y el youtuber Damián Kuc.

“Me parece un festival atípico, pero es muy lindo. Me divierte mucho el nombre. Además, la gente se toma muy en serio el evento: vienen con su perro, se sacan la foto como si de verdad estuviesen en Cannes. Hay buenos looks y buena onda. Me parece que es una idea genial. Ojalá que se repita y que se reproduzca en otros lugares”, expresó Federico D’Elia en diálogo con C5N.

festival de canes 2 Dueños y perros desfilaron por la “Pet Carpet”, uno de los espacios más visitados del festival.

En cuanto a los “Paticortos”, el actor de Los Simuladores contó: “Nos gustaron mucho. La decisión que toma cada uno de estos directores para contar es bien diferente”. A la par, Charo reflexionó: “Está bueno ver las diferentes humanidades que atraviesan los cortos que estuvimos viendo porque los perros unen edades. La relación entre humanos y perros es algo tan universal que también es lindo observar cómo la abordan en cada historia”.

También hubo actividades con stands interactivos, tiendas de ropa canina, foodtrucks, espacios de “not stress”, una “Pet Carpet” para fotografiarse y un segmento de adopción de perros con Proyecto 4 Patas, Zaguates y Pichichos al rescate. Además, hubo una colecta para los animales de Bahía Blanca.

La creadora de todo esto es Paz Varales, quien se inspiró en el prestigioso festival francés para crear un ingenioso juego de palabras entre “Cannes” y “Canes”, y reimaginó el icónico logo al reemplazar la palma por una cola de perro.

“La idea se me ocurrió en el Festival Internacional de Cine de las Alturas, viendo al hilo tres películas de perros que había en la programación. Y justo ese año había podido ir al Festival de Cannes. Así que dije: ‘Nadie hizo una proyección de películas de perros con todas las que hay’, y apenas volví a Buenos Aires empecé a armar el proyecto”, contó Paz a C5N.

“Cuando hicimos la primera edición me di cuenta de que funcionaba, así que empecé a agrandar el proyecto cada vez más: no solo agrandé el equipo, sino también el lugar. Siento que es una idea muy aceptada porque podés compartir algo con tu perro”, agregó.

Tras su exitosa edición en Buenos Aires, el Festival de Canes se expandirá: ahora anunciaron que también se llevará a cabo en Uruguay.