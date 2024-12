Rubén "El Negro" Rada denunciaría a Emilia Mernes por plagio: ¿qué pasó?

"Ella se presentó en Uruguay hace pocos días, interpretó su nuevo single y esto provocó una bronca insostenible", afirmó, porque "la melodía era igual a uno de sus clásicos". La canción que generó la polémica es Novio Gangsta, dedicada a Duki, que según Rada sería un plagio de la emblemática Cha-Cha, Muchacha.

"Lo que me dicen es que en los próximos días habrá novedades legales. La compañía discográfica Montevideo Music Group está evaluando la situación y en comunicación con su artista por esta situación, que lo ha sorprendido fuertemente", detalló Etchegoyen.

"La persona que me cuenta la información también me dice que no cree que esto sea confirmado por nadie. Primero, porque no es cool en la industria hacer públicas este tipo de cosas; y segundo, porque el Negro es perfil bajo, pero que le molestó, le molestó", concluyó.

¿Son parecidas Novio Gangsta y Cha-Cha, Muchacha?

Según el equipo del Negro Rada, el problema no radica en la letra sino en la melodía de la canción de Emilia Mernes, que sería igual a la del famoso tema del músico uruguayo. Esto ya había sido advertido por otras personas: a mediados de octubre, la cuenta de YouTube Videos que no subió un mash-up de las dos canciones donde queda en evidencia que hay, al menos, un cierto parecido.