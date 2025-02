Rosina Beltrán confirmó su noviazgo con un participante de Gran Hermano 2025: "Compartimos mucho..."

Luego, con respecto a la dedicatoria de Rossini, Beltrán confesó: "Lo que dijo él hoy, que lo vi y me encantó, que 'me extraña y que me piensa todos los días', y yo también. Lo más lindo es que es algo mutuo. Los dos sentimos lo mismo, compartimos muchos momentos juntos". Así, parece más que claro que tienen una relación amorosa que aún no fue formalizada como un noviazgo.

Embed Rosi habla de su conexión especial con Renato #GranHermano pic.twitter.com/VEJ2hld94C — Mica (@MicaUru22) February 13, 2025

Vale recordar que esto no es algo nuevo, ya que como Renato fue el segundo eliminado de Gran Hermano 2024-25, tuvo mucho tiempo fuera de la casa y pasó gran parte del verano junto a Rosina. Durante enero, se fueron juntos a Lima y se los pudo ver muy cercanos, algo que deja en claro por qué el peruano reingresó con un "amuleto" de la uruguaya y se la pasa hablando de ella con los demás.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/aguanterosi/status/1878527689331523729&partner=&hide_thread=false ESCAPADA DE FIN DE SEMANA DE ROSINA Y RENATO A PERÚ #GranHermano pic.twitter.com/yufi1WOf4I — aguante tato caretas (@aguanterosi) January 12, 2025

