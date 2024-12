Netflix se prepara para Navidad: la película romántica de menos 1 hora y media

Asimismo mezcla otros varios ingredientes que garantizan su éxito, especialmente en la temporada de fin de año. Por un lado, su ambientación navideña en Vermont transporta al espectador a un entorno acogedor y lleno de espíritu festivo. Desde paisajes nevados hasta reuniones familiares junto a la chimenea, cada detalle está pensado para transmitir calidez y nostalgia. Te contamos más detalles de la trama.

El corazón de la historia gira en torno a Addie, interpretada por Merritt Patterson, una quiropráctica de Nueva York cuya vida da un giro inesperado tras recibir un mensaje de texto equivocado de "Nana" (Jayne Eastwood). Lo que comienza como un error accidental, se transforma rápidamente en una amistad entrañable entre la carismática matriarca y la protagonista, que pronto se comunican de forma habitual.

Pero el verdadero cambio llega cuando Nana invita a Addie a pasar las vacaciones en Vermont, un lugar que parece sacado de una postal navideña. Lo que Addie no espera es conocer a James, el hijo soltero de Nana, interpretado por Trevor Donovan. James, un médico viajero, también se encuentra en casa para las fiestas, lo que prepara el escenario para una historia de amor que evoluciona lentamente a lo largo de tres años.

Aunque en los primeros encuentros entre Addie y James predominan las casualidades y los malentendidos, no es hasta que ambos están solteros al mismo tiempo que comienzan a descubrir una química innegable. Con un ambiente mágico y repleto de tradiciones navideñas, esta película logra capturar los momentos más auténticos y emocionales del romance.

Embed - 'Twas the Text Before Christmas | Official Trailer