Netflix estrenó Un mensaje antes de Navidad y es furor: de qué se trata la romántica propuesta

Protagonizada por Merritt Patterson y Trevor Donovan, y dirigida por T.W. Peacocke, esta cinta combina romance y espíritu navideño con una cálida historia sobre conexiones inesperadas y amor.

La película narra la historia de Addie, quien, por un error de texto, inicia una amistad con Nana, una mujer mayor llena de calidez. Este vínculo lleva a Addie a pasar las fiestas con su amiga junto a su hijo James. A lo largo de varias festividades compartidas, los sentimientos entre Addie y James comienzan a florecer, transformándose en una hermosa relación romántica.

