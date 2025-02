Maná fue nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll: "Lo compartimos con todos los latinos"

La nominación no solo destaca la trayectoria de la banda mexicana, sino que también representa un hito exclusivo que cuenta con una presencia casi nula de artistas latinos. Esto abre las puertas a una mayor representación hispana en un espacio dominado tradicionalmente por artistas anglosajones.

Embed - Billboard Latin on Instagram: "Maná has become the first ever Spanish-language rock band to be nominated for Rock & Roll Hall of Fame inclusion – a historic and long overdue recognition for not only Maná but Spanish-language music in general. “We’re four guys who grew up in Mexico listening to rock and roll — The Beatles, The [Rolling] Stones, Queen, Led Zeppelin, The Eagles, Santana,” lead singer Fher Olvera tells Billboard, speaking on behalf of Maná. “We dreamed of sharing our lyrics and music with the world.“ Read the full story at the link in bio."