¿Las segundas partes sí son buenas? Cuál es la secuela de terror llegó a Netflix y está dando que hablar

La crítica de Annlee Ellingson señala que, aunque hay intentos de profundizar en la caracterización de la protagonista y su proceso de recuperación, la película finalmente se convierte en "un montón de basura tóxica". Según Filmaffinity, la cinta posee una calificación promedio de 5.4 sobre 10, basada en más de 2,100 votos. Algunas devoluciones destacan la dureza y crudeza de las escenas, mientras que otras consideran que la secuela no aporta novedades significativas respecto a su predecesora.

Una modelo de Nueva York organiza una sesión fotográfica con unos sujetos sospechosos, quienes la secuestran y la torturan, hasta que ella logra llevar a cabo una cruel venganza, reza la sinopsis oficial.

