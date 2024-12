La miniserie de Netflix de solo 4 capítulos para ver antes de que termine el año

No me conocen, Netflix

Se trata de No me conocen , una producción de origen británico que supo posicionarse en el top de las series más vistas apenas estrenada en 2021. Netflix la incorporó en su catálogo a mediados de 2022, y recientemente volvió a retomar popularidad. Protagonizada por Samuel Adewunmi y Sophie Wilde , consta de cuatro entregas de 50 minutos cada una.

Basada en una novela policíaca de 2017, cuyo autor es Imran Mahmood, No me conocen (o You don't know me, en su nombre original), esta serie tiene la combinación justa de suspenso y misterio para mantener al público atrapado a lo largo de todo su desarrollo. Sinopsis, tráiler y reparto.

Netflix: sinopsis de No me conocen

"Cuando todas las pruebas demuestran su culpabilidad, un hombre juzgado por homicidio usa su alegato final para relatar su historia de amor con una mujer misteriosa", expresa la sinopsis oficial de Netflix.

Capítulo 1: Tras despedir a su abogada y decidir dirigirse al jurado por cuenta propia, Hero describe su transformadora relación con su novia Kyra.

Capítulo 2: Cuando encuentra a Kyra, Hero descubre la desgarradora verdad detrás de su misteriosa desaparición y la implicación de Jamil en todo el asunto.

Capítulo 3: Con una deuda considerable con Jamil y sin mucho tiempo para pagarla, Hero le pide ayuda a un viejo amigo, cuyo arriesgado plan podría poner fin a sus problemas.

Capítulo 4: Con Jamil recuperándose en el hospital y planeando su venganza, Hero y sus aliados buscan la forma de salir de su difícil situación.

Tráiler de No me conocen

Reparto de No me conocen