La ambigua respuesta de Luisana Lopilato, tras el anuncio del regreso de ErreWay

La actriz Luisana Lopilato llevó incertidumbre a todos los fanáticos de ErreWay , el grupo musical que volverá a los escenarios en uno de los regresos más esperados del mundo del espectáculo , al subir una historia a su cuenta oficial de Instagram y generar miles de especulaciones con su regreso: "Quién te dice que a lo mejor alguna vez me suba en algún show y los visito" , expresó.

La histórica "Mía Colucci" del programa "Rebelde Way", que volverá a los escenarios tras más de 15 años de ausencia, no confirmó su presencia en el esperado regreso: "Hola a todos, sé que se pusieron re contentos con la vuelta de ErreWay, y yo también me puse muy feliz por ellos", comenzó el.