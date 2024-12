Intrusos: un histórico integrante se refirió a su continuidad en el programa

La salida inesperada de la conductora Flor de la V de Intrusos , en América, dejó a uno de los periodistas históricos sin saber si continuará o no en el programa de espectáculos .

El cordobés Pablo Layus remarcó que es empleado del canal, distinto a los demás panelistas que ya se sabe no serán parte del ciclo de chimentos, salvo Marcela Tauro, según reveló el conductor Ángel de Brito.

Se sabe que Adrián Pallares y Rodrigo Lussich se van de El Trece para continuar el ciclo de chimentos que conducía la mediática, y los panelistas quedarían sin trabajo. El cronista aclaró que él tiene cerrada ya su tradicional temporada en Carlos Paz.

"No, a mí nadie me dijo nada. Yo soy empleado del canal, y en ese caso mi situación es distinta. De hecho, por ahora está programado que yo me vaya a hacer la temporada a Carlos Paz”, detalló.

El periodista trabaja en la emisión desde el 2001 y trascendió que regresarán Luis Ventura, Paula Varela y Marcelo Polino. En estos casos, estarían como participaciones especiales.