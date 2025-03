Extrema preocupación en El Trece por lo que sucede en su programación

El canal que comanda Adrián Suar se encuentra a la deriva y los debuts no están siendo los más fructíferos: hay preocupación.

Hace muy pocos días que El Trece modifico su grilla y, con el fin de poder repuntar los bajos ratings que estaba obteniendo con sus actuales programas, el desembarco de sus nuevas apuestas tenían una alta expectativa, pero que no se fueron cumpliendo. Así, las ilusiones de poder competir mano a mano con el canal de las pelotas se fueron diluyendo con el paso de los días.

Julieta Poggio indignada con su peluquero: "No sé para qué le doy de comer a estos fantasmas"

Más allá de que las noches siguen siendo un tema porque The Balls y Policías en acción no están funcionando, lo que más le preocupa al tridente gerencial es los malos resultados que está obteniendo sus mañanas.

Puro Show

La salida de Carmen Barbieri, que fue eliminado de la pantalla porque no tenía la medición que necesitaban, fue muy sensible en donde el público decidió migrar a otras pantallas para no ver lo nuevo que se ofrecía, que era un poco más periodístico que lo que ofreció Mañanisima. Además, querían salvar al programa de espectáculos Puro Show y que pueda, subir sus números.

Es por ello que Mujeres Argentinas tenía puesta todas las fichas, es decir que El Trece esperaba una medición igual o inferior a los 3 puntos de rating y esto nunca paso. Los promedios de este magazine están en caída libre y parece no haber encontrado su piso, ya que la semana pasada obtuvo 1,7 puntos y entrego al siguiente programa solo 0,9 puntos, perdiendo con Telefe, El Nueve e incluso America Tv.

Esto hace que el ciclo de espectáculos que comanda Pampito y Vazquez no logre salir del pozo, haciendo que crezca aún más la tensión del levantamiento del programa, pero que se está trabajando para que no pase.

Georgina Barbarossa La conductora se indignó al aire por el recorte de los medicamentos a los jubilados por parte del Gobierno. Redes Sociales

El tándem está muy lejos de ser una competencia fuerte, al menos para Telefe, que con Georgina a la cabeza y sin modificar la fórmula, está alcanzando promedios entre los 4 y 5 puntos, mientras que El Trece pasó a competir mano a mano con Que Mañana de El Nueve.

Desde la gerencia, ya nada más pueden hacer, solo esperar que la cosa mejore y es por eso que se comenzaron a reforzar los contenidos de ambos programas. En el magazine, mucha más actualidad y en el ciclo de espectáculos con primicias fuertes que nadie tenga, ya que la semana pasada con el reciente fallecimiento de Antonio Gasalla tuvieron que ir al corte por falta de información para brindar en el momento.

El Trece atraviesa uno de sus peores momentos en la historia, con una fuerte crisis económica, con perdidas y contenidos poco atractivos para su audiencia, que cada vez se pone más exigente, acorralados por el minuto a minuto y el bajo presupuesto.