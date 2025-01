De qué se trata Subteran, la serie rumana del momento que llegó a Netflix

Sinopsis de Subteran, la serie que es tendencia en Netflix

“Una madre que trabaja en informática acaba luchando de incógnito contra los criminales de Bucarest que han cambiado su vida” indica la sinopsis de esta serie que está entre las 10 más vistas de Netflix hoy.

Tráiler de Subteran

Reparto de Subteran

Subteran está protagonizada por Ana Ularu (Alex Rider; Emerald City) en el rol de Cami; Cezar Grumazescu (Libertate; Kidnapping) en la piel de Roman; Florin Piersic Jr. (La protegida; Nothing about Love) como Tanase; Irina Artenii (Timing; Tatutu) como Crisi y Cosmin Teodor Pana (Clasat; Yet to Rule) como Dracu.