De qué se trata Sonido de Esperanza, el conmovedor estreno de Netflix que te dejará al borde de las lágrimas

Sinopsis de Sonido de Esperanza, la emotiva película que es tendencia en Netflix

La historia principal de Sonido de Esperanza es la de una niña llamada Terri (Diaana Babnicova), que no confía en nadie y ni siquiera puede imaginar que una familia la quiera. La historia muestra algunas realidades muy dolorosas que la mayoría de estos niños enfrentan: una niña confundida por su pastel con velas encendidas porque nunca ha tenido un cumpleaños; un niño asustado de bañarse debido a cómo fue maltratado en casa con agua caliente; y Terri preguntándole a su madre adoptiva Donna: "¿Mi mamá me odiaba? Intenté ser buena..." Y Donna diciéndole claramente: "Ella no podía verte. Eres un regalo. Solo debías ser amada”.

La otra parte de la historia de este filme la aporta Lisa Wheeler, una ejecutiva de medios católicos y madre de acogida de 20 niños, quien vio en la promoción de la película una oportunidad profundamente conmovedora en su vida. “Creo que es una oportunidad para hablar sobre la fusión de lo que hago en mi carrera y cómo Dios une las cosas para Su gloria. La historia de Possum Trot es la solución a la crisis de cuidado temporal y es una hoja de ruta para cada iglesia”, dijo Wheeler al National Catholic Register.

sonido de esperanza.jpg

Tráiler de Sonido de Esperanza

Embed - Sound Of Hope: The Story Of Possum Trot | Official Trailer | Angel Studios

Reparto de Sonido de Esperanza

Joshua Weigel como Pastor Mark

como Pastor Mark Elizabeth Mitchell como Susan Ramsey

como Susan Ramsey Nika King como Donna Martin

como Donna Martin Diaana Babnicova como Terri

como Terri Demetrius Grosse como Reverend Martin

como Reverend Martin A.J. Pulliam como Mercedes

como Mercedes Carlos Aviles como Carlos

como Carlos Ellis Hobbs IV como Joshua