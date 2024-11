Cuál es la trama de Joy, la película que cuenta el origen de la fecundación in vitro y es tendencia en Netflix

Cada año nacen medio millón de niños gracias a la fecundación in vitro . Hoy en día es un procedimiento tan común que la cubren algunos seguros médicos , y hasta se convirtió en un controvertido asunto político durante la reciente campaña electoral estadounidense : la vicepresidenta Kamala Harris subrayó cómo las leyes draconianas sobre los derechos reproductivos han limitado el acceso a estos tratamientos . Donald Trump , por su parte, afirmó que quería que el gobierno financiase parte del tratamiento .

Hoy en día , pues, se trata de algo más que aceptado , pero hasta no hace tanto fue una práctica muy controvertida . Joy, la nueva película que llegó a Netflix protagonizada por Thomasin McKenzie, James Norton y Bill Nighy, lanza delicadamente la vista atrás para contar la historia reciente de esta tecnología y cómo el cuerpo de las mujeres es objeto de un intenso debate público , incluso cuando se trata de las decisiones familiares y médicas más personales . Te contamos más detalles de la trama .

Sinopsis de Joy, la película de Netflix sobre un hecho histórico que es furor

Joy narra la concepción de lo que se llamó el primer bebé probeta, fruto de la fecundación in vitro. Una tecnología que, hasta entonces, no se había sido probado, y cuya eficacia estaba por demostrar. Norton interpreta al científico Robert "Bob" Edwards, que une fuerzas con el innovador cirujano Patrick Steptoe (Nighy) y con una emprendedora enfermera y embrióloga, Jean Purdy (McKenzie), que no sólo se encargó de mantener la operación en marcha, sino de reclutar, estrechar lazos y, en general, apuntalar la moral de las mujeres, muchas de ellas desesperadas, que se ofrecieron voluntarias para las pruebas.

La película está repleta de escenas en el laboratorio, en las que McKenzie, vestida con una bata blanca, transporta con cautela placas de Petri de una habitación oscura a otra, revelando una destreza innata en los entornos científicos. De cara a este papel, la actriz se documentó visitando hospitales en Londres y hablando largamente con un conocido más que experto en estas lides: sorprendentemente, el abuelo de unos niños a los que cuidó en su día en Nueva Zelanda fue el primer médico que practicó la fecundación in vitro en ese país.

Tráiler de Joy

Reparto de Joy

Los protagonistas y personajes de esta película británica son los siguientes:

James Norton como Robert Edwards

como Thomasin McKenzie como Jean Purdy

como Bill Nighy como Patrick Steptoe

como Joanna Scanlan como Gladys May

como Charlie Murphy como Trisha

como Ella Bruccoleri como Lesley Brown

como Tanya Moodie como Muriel

como Rish Shah

Douggie McMeekin como John Brown