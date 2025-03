Cuál es la trama de "De rockstar a asesino", la miniserie documental que está entre las tendencias de Netflix

La sinópsis oficial indica lo siguiente: En 2003, el cantante de rock Bertrand Cantat mató a su pareja, la actriz Marie Trintignant. Este documental repasa el caso que dividió a una nación.

Esta serie promete mantener a los espectadores en vilo mientras se desentraña una de las historias más sorprendentes y perturbadoras del mundo del espectáculo.

Embed - From Rockstar to Killer: The Cantat Case | Official Trailer | Netflix