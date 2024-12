Trabajo dictó la conciliación obligatoria en el conflicto con Camioneros

Durante el tiempo que dure la conciliación obligatoria "tanto las cámaras como el gremio están inhibidos de tomar cualquier represalia o medida de fuerza".

Conciliacion obligatoria (1).pdf

Cuál fue el acuerdo firmado por Camioneros que no homologa el Gobierno

El mismo responde a un incremento en los salarios del 8% trimestral (3% en diciembre, 2,5% en enero y 2,5% en febrero). Argumentan que dicha cifra atenta contra las proyecciones de inflación.

La directiva del ministro de Economía, Luis Caputo, según consigna la información de Ámbito, es la de no homologar acuerdos paritarios que superen el 1% mensual en 2025.

El martes se llevó a cabo una reunión paritaria en la Secretaría de Trabajo de la cual Carlos Taboada, secretario adjunto de la Federación, se retiró disconforme. "El ofrecimiento sigue siendo irrisorio. Estamos esperando no sé qué, no sé si el llamado de Pekerman o de quién, pero no llegamos a ningún tipo de acuerdo", expresó al salir del encuentro.