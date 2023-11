"Te voto, por favor no me defraudes": la carta de Burlando en apoyo a Massa para el balotaje

Massa Milei atriles debate Captura

Las 11 razones por las que Fernando Burlando votará a Sergio Massa en el balotaje

Después que se haya definido los candidatos entre los que los ciudadanos deberán votar para estar al frente del país dentro de los próximos cuatro años, Javier Milei y Patricia Bullrich anunciaron una especia de alianza y varios se mostraron a favor y en contra.

En ese sentido, Fernando Burlando rechazó esa unión y expresó en sus redes sociales: “La imagen del león y el pato habla por sí sola: son dos animales. Con perdón de los animales que tienen la coherencia y la nobleza que le falta a estos dos mamarrachos”.

"Es verdad, Argentina está en peligro si cae en manos de esta gente. Si liberan la venta de armas, de órganos, de bebés y si deja sin laburo a millones de personas. Tiene razón Bullrich: con ella y su nuevo amigo, estamos en peligro", remató.

Ahora, le escribió una carta al actual candidato a presidente Sergio Massa dándole sus “once razones” por los cuales le dará su voto el próximo domingo 19 de noviembre en la segunda vuelta.

La carta completa:

“Estimado Sergio, el orden de los factores no altera el producto. Por lo mismo, las razones que tengo para darte mi voto son igualmente importantes más allá de como las enumere. Estas son mis 10 razones para confiar en vos.

1) Te voto porque no sos el kirchnerismo con el que he tenido y tengo profundas diferencias y al que entre otras razones, considero responsable de la instalación de un presidente que nos defraudó por acción, pero mucho más por omisión. Nos desilusionó por su forma de no hacer más que por la de hacer. Te voy a votar porque valoro tu coraje y entrega para poner el pecho de bombero en una línea de fuego como nuestra Economía.

2) Te voto porque no sos el macrismo, culpable de otra gran defraudación traducida en medidas de entrega, de endeudamiento, de deterioro del salario y de generación de un mal que padecemos y nos paraliza: el odio. Te voto porque no hay en tu diccionario palabras tales como exterminio del adversario, te voto porque no querés llevar a los Argentinos al siglo 19. Te voto porque no sos el paradigma de País Rico=Pueblo Pobre.

3) Te voto porque te he oído hablar de industrialización, de darle a nuestras materias primas el valor agregado que generen empleo genuino con el consecuente crecimiento. Te voto porque coincidís en aquello que decía Manuel Belgrano: “no vendamos cuero, vendamos botas de cuero”. Te voto porque no odias al campo y valoras su rol en la máquina de generar riqueza para la Argentina y no solamente para algunos pocos argentinos.

4) Te voto porque te he escuchado rebelarte contra esa infamante muletilla de “somos un país de mierda”. Claro que no. Países de mierda son aquellos que te cobran para educarte, para curarte. Países de mierda son aquellos donde ir a la Universidad no es un derecho garantizado por la gratuidad. Donde un padre con dos hijos tiene que decidir a quién le da la oportunidad de convertirse en un profesional y a quién debe pedirle que se resigne a no alcanzar sus sueños. Te voto porque creo en tus proyectos para que nuestra educación pública y gratuita sigan siendo de excelencia y más aún, por ese porcentaje del PBI que has prometido para volcarlo en inversión a todo el andamiaje educativo de la nación, desde el jardín maternal hasta las universidades públicas que te he oído querer aumentar en número y calidad.

5) Te voto porque comparto tu visión sobre la Seguridad de manera integral, incluida la Justicia. Pero además de votarte, me pongo a tu disposición para el aporte de ideas, de proyectos, de soluciones viables que pongan fin a ese flagelo diario que padece la nación y que si bien nos pega a todos, deja profundas marcas en aquellos que menos tienen. Te ofrezco de manera absolutamente incondicional y desinteresada los contenidos sobre Seguridad y Justicia que forman parte de lo que fue mi plataforma electoral. Lo hago porque quizá en el devenir de la vida nacional, la política nos encuentre en los contextos del disenso. Pues soy de los que quieren una oposición que, al mismo tiempo en que formule la crítica, ofrezca ideas. Te entrego las mías para enriquecer las discusiones futuras en busca de las soluciones que la nación reclama.

6) Te voto porque me ilusiona tu mensaje y tu compromiso de formar un gobierno de verdadera unidad nacional. ¿Cómo no votar a alguien que se compromete públicamente a llamar a los mejores, piensen como piensen y vengan de la expresión política que vengan?. Te voto porque te creo y porque quiero creer que puedas lograr la hazaña de terminar con La Grieta. Ya tuvimos bastante odio para tirarnos. Veo en tu figura al hombre que logre el tan necesario alto el fuego.

7) Te voto porque vos y yo y la inmensa mayoría de los argentinos aprendimos en el dolor y el horror que fue la dictadura. Te voto porque respetas al que piensa diferente, a las minorías, a los que reclaman por sus derechos. Te voto porque no reivindicas a los genocidas y no querés su regreso y no te resignas a no saber qué fue de los 30 mil que fueron 30 mil. Te voto por eso, Sergio, porque me inspirás ese deseo de justicia que compartimos. Te voto porque quiero abrazarme con los que no piensan como yo. No quiero exterminar, ni borrar.

8) Te voto porque como profesor universitario y estudioso del sistema penal y la política criminal, comparto tu idea superadora de una estructura que abarque de manera integral del problema de la seguridad y de la justicia. No hay manera de resolver nada sin esa articulación eficiente de los recursos, de la forma en que lo proponés y sobre la que ya has dado prueba de calidad en el municipio que gobernaste.

9) Te voto porque no sos el menos malo. Sos el que tiene ideas y proyectos para salir del pozo de manera posible, racional, sin ajustes ni tarifazos que terminen pagando los que menos tienen. Ojalá cumplas, ojalá puedas plasmar esas ideas porque lo otro ya lo vivimos, ya lo padecimos, ya hubo y hay demasiado sufrimiento en los hogares de la Argentina. Te voto porque confío en un despegue económico que no deje a nadie en el camino, como proponen otros.

10) Te voto porque te veo decisión e ideas fuertes para enfrentar a un monstruo que hace tiempo está entre nosotros y diariamente nos lastima, nos daña, mata a nuestros jóvenes, deteriora nuestra sociedad. Me refiero al narcotráfico que se pasea por los barrios pobres como generador de delitos cada vez más graves. Más del 90% de quienes cometen delitos que muchas veces terminan en homicidios, tienen relación con el consumo de drogas. Te voto porque intuyo que sabés lo que hay que hacer y hasta ahora nadie se ha animado a hacerlo.

11) Te voto porque quiero la Argentina que soñaron Perón y Balbín, Kirchner y Alfonsín. Lo dije en mi campaña, ha sido y seguirá siendo mi más firme convicción: la unidad nacional. Tengo sobre este sueño mucha ilusión perdida y debo decirte que me la devolviste vos cuando en medio de una campaña cargada de odio, violencia, intolerancia y bajezas humanas, sos hablaste de unidad nacional, de convocar a los mejores para gobernar con ellos, para aprender de ellos, para permitir que sean los controladores de un gobierno que necesitará control y ayuda y aportes más allá de las críticas que son tan fáciles de hacer.

Te voto por todo esto. Por favor, no me defraudes y ya sabés que contás conmigo desde la vereda del sano disenso, de la crítica para construir y no para destruir. Desde una oposición que nunca celebrará el fracaso”.