Santoro: "Acá sobran los recursos, pero también sobra la inmoralidad"

El diputado que pertenece al bloque del Frente de Todos apuntó en su discurso a ponerle fin a "los curros inmobiliarios" y cuestionó la política que lleva adelante el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en materia urbanística.

Santoro Twitter @unionxlaciudad

"Con nosotros se termina el curro de los negociados inmobiliarios, la venta de tierra pública y los proyectos urbanísticos que enriquecen a unos pocos y empobrecen a la mayoría", sostuvo Santoro, quien prometió trabajar para resolver el problema de los inquilinos si llega a ser elegido jefe de Gobierno.

"A la Ciudad la gobierna un bloque de poder que compra candidatos. A nosotros no nos compra nadie. Nosotros no estamos en venta. Les pido que levanten las banderas y me ayuden a ganar la Ciudad de Buenos Aires. Lo vamos a hacer entre todos y lo vamos a hacer para cambiar definitivamente la historia" concluyó Santoro.