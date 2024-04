Rodrigo de Loredo justificó la decisión de no dar quórum para tratar la emergencia presupuestaria universitaria: "Se quería politizar la marcha"

El presidente del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Cámara de Diputados, Rodrigo de Loredo , justificó la postura de parte de los legisladores de su espacio de no sentarse en el recinto para dar quórum en la sesión que iba a llevar adelante la Cámara baja para tratar el presupuesto universitario y afirmó que "no se podía resolver el problema central".

En diálogo con la prensa en las inmediaciones del Congreso, de Loredo marcó que en la sesión de este miércoles, que había sido convocada por pedido de Unión por la Patria, no se podía avanzar hacia una solución por la emergencia presupuestaria en las universidades nacionales. "¿En esta sesión se podía resolver el problema central, que es el presupuesto educativo? No, no podía. Es importante que estas cosas se expliquen", marcó.

En tanto, el presidente del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados, que formó parte de la Marcha Federal Universitaria, en la provincia de Córdoba, apuntó contra Unión por la Patria: "Se convocó a una sesión que no puede resolver el fondo de la cuestión. Nos pareció inoportuna la sesión, que fue convocada por el kirchnerismo. Tenía el objetivo de politizar la marcha".

Por el partido radical, los legisladores que dieron quórum fueron Fabio Quetglas, Jorge Rizzotti, Pablo Juliano, Facundo Manes, Manuel Aguirre, Natalia Sarapura, Fernando Carbajal, Marcela Coli, Marcela Antola, Pedro Galimberti y Melina Giorgi.

También lo hicieron Mariela Coleta, Danya Tavela y Carla Carrizo, del bloque Evolución. Después de las 11:30 se hizo presente Gabriela Brouwer de Koning.

Rodrigo de Loredo habló de la Marcha Federal Universitaria y de Javier Milei

En tal sentido, luego de la masiva movilización, se refirió a los insultos que recibió mientras marchaba: "La movilización fue extraordinaria, no voy a hacer un drama. Participan las militancias estudiantiles y está bien que así sea. Me tocó marchar con La Cámpora atrás y con una agrupación que me cantaba la marcha justicialista. Lo que pasó en Córdoba fue brutal y me enorgullece. No me van a doblegar".

Por último, expuso el apoyo del sector de la UCR que encabeza a la administración de La Libertad Avanza. "Este es un gobierno que creemos que tiene un rumbo acertado en muchas cosas, pero no le vamos a permitir que el ajuste lo paguen los jubilados o la inversión educativa. Tampoco le haremos el juego a otros", remarcó.

La sesión caída en la Cámara de Diputados

A la espera de que se lleve adelante la sesión especial en la Cámara de Diputados que tenía como objetivo tratar el presupuesto universitario, el PRO y La Libertad Avanza no dieron quórum.

La jornada estaba pactada para comenzar a las 11. En ese entonces, representantes de Unión por la Patria, la Izquierda y dos miembros de la Unión Cívica Radical (sin sentarse) eran quienes habían asistido a la sesión. Por lo tanto, la expectativa estaba puesta en Hacemos Coalición Federal y el resto de los radicales, que parecían estar divididos.

La sesión había sido solicitada por el bloque de Unión por la Patria, pero desde el PRO y La Libertad Avanza finalmente no se presentaron para dar tratamiento al presupuesto universitario, el FONID (Fondo Incentivo Docente) y la fórmula jubilatoria. Según trascendió, desde el lado del Gobierno, tenían la intención de correr el foco hacia la realización de auditorías.

La idea era que el oficialismo convocara a Comisión de Educación y Presupuesto, que preside José Luis Espert, teniendo en cuenta que al proyecto de jubilaciones le falta que la convoquen ahí. En parte, era para presionar a Espert para que convoque a la comisión de Presupuesto y así tratar la fórmula jubilatoria.

Así las cosas, de la totalidad de la cámara, 124 fueron los presentes, mientras que 133 fueron los que se ausentaron. Por Unión por la Patria y el bloque de Izquierda, todos estuvieron presentes.

Por el lado de Hacemos Coalición Federal estuvieron presentes los socialistas Esteban Paulon, Mónica Fein, Natalia de la Sota y Juan Fernando Brügge. Maxi Ferraro, en tanto, llegó después de las 11.30.

Por último, en representación de la provincia de Santa Cruz, Sergio Acevedo y José Luis Garrido también formaron parte de los nombres que dieron quórum para votar.