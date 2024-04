Un estudio de Harvard reveló qué te puede pasar en la piel si te bañas todos los días

Expertos de la universidad de los Estados Unidos ofrecieron detalles de las consecuencias de bañarse todos los días y de no hacerlo por una semana. Conocé los detalles.

Desde Harvard revelaron qué te puede pasar en la piel si te bañas todos los días y las consecuencias de no hacerlo por una semana.

Los responsables que estuvieron al frente del estudio de Harvard , sostienen que al bañarnos todos los días generamos una desprotección en la piel. Sin embargo, explica cuáles son las consecuencias de no bañarse durante una semana. Conocé los detalles.

Qué pasa en la piel si te duchas todos los días según Harvard y cada cuánto hay que hacerlo

Según las conclusiones extraídas de un informe de Harvard, existen determinadas bacterias que si se retiran con la limpieza diaria, pueden provocar que la piel se seque llegando a causar la aparición de irritación, picores e infecciones.

Por otro lado, no se puede saber con que frecuencia una persona debe ducharse porque todo depende de factores individuales y del día a día de cada persona. El análisis tampoco pretende fomentar el descuido de la higiene corporal, puesto que también enumera los efectos negativos de no lavarse en el cuerpo humano, entre los que destacan la acumulación de suciedad, grasa, sequedad y picazón.

Por otro lado, la doctora Elaine Larson, de la Columbia School or Nursing and School of Public Health, explica que la ducha es más una cuestión estética que de salud y añade que ducharse todos los días es innecesario. Por lo tanto, dos, tres o cuatro duchas a la semana serían suficientes.

Además, es aconsejable llevar a cabo duchas de corta duración, de unos tres minutos, y con agua tibia en vez de muy caliente.

Cuáles son las recomendaciones para bañarse y qué pasa si no lo hacés en toda la semana

Según los expertos, las consecuencias de no bañarse en toda la semana son:

Mal olor : La acumulación de bacterias y piel muerta produciría hedor. Se acumularía una proteína que produce un olor desagradable, más el olor que produciría la mezcla de las bacterias acumuladas con nuestro sudor.

: La acumulación de bacterias y piel muerta produciría hedor. Se acumularía una proteína que produce un olor desagradable, más el olor que produciría la mezcla de las bacterias acumuladas con nuestro sudor. Infecciones : Llevar una enorme carga de bacterias sobre la piel puede ser muy peligroso si sufres algún tipo de herida o corte. Con la piel sucia, se multiplica el riesgo de sufrir una infección.

: Llevar una enorme carga de bacterias sobre la piel puede ser muy peligroso si sufres algún tipo de herida o corte. Con la piel sucia, se multiplica el riesgo de sufrir una infección. Picor en la cabeza : Una capa de piel muerta se puede acumular en la cabeza, provocando intenso picor. El pelo, además, se enmarañaría y se llenaría de nudos.

: Una capa de piel muerta se puede acumular en la cabeza, provocando intenso picor. El pelo, además, se enmarañaría y se llenaría de nudos. Acné : si la piel cubierta de bacterias, los folículos pilosos corren riesgo de inflamarse, provocando acné y granos.

: si la piel cubierta de bacterias, los folículos pilosos corren riesgo de inflamarse, provocando acné y granos. Problemas en la ingle : al ser una zona sensible, pueden aparecer erupciones cutáneas y un fenómeno llamado intertrigo, que conlleva picor e incluso dolor.

: al ser una zona sensible, pueden aparecer erupciones cutáneas y un fenómeno llamado intertrigo, que conlleva picor e incluso dolor. Suciedad en los pies: El espacio entre los dedos de los pies puede colmarse de hongos, que pueden amenazar la zona de la entrepierna. Se pueden transmitir al ponerte los pantalones o la ropa interior.

Algunas recomendaciones extras para realizar una ducha adecuada son observar los componentes de los productos que limpian nuestra piel. En el caso de los geles de baño, debemos fijarnos en que no lleven parafinas ni otros derivados del petróleo, así como demasiado aromas o perfumes. Lo único que se consigue es esparcir los químicos por la capa córnea de la piel y comenzar a erosionarla, provocando irritación.