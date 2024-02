Ricardo López Murphy en Argenzuela respondió a los agravios de Javier Milei: "No es el rol del Presidente insultar a los ciudadanos"

"Me pareció una expresión muy desafortunada. Yo creo que no es el rol del presidente insultar a los ciudadanos, insultar al Congreso o a un congresista como yo con frases descalificantes que faltan a la verdad", expresó el diputado en comunicación con Argenzuela.

López Murphy indicó que "los hechos" no ocurrieron como Milei los describe sino que trata de una "una ficción" que el mandatario creó en su cabeza". En ese sentido recordó que el enfrentó a Juntos por el Cambio en el 2021 y fue el primero que le dio su respaldo a la candidatura de Patricia Bullrich en el 2023.

"No importa la ficción que cree. Los hechos están ahí", expresó el diputado quien consideró que los insultos de Milei son "una grosería inapropiada" para un presidente y que los ataques "busca distraer a la población con temas que no son los relevante".

"Yo no voy a rivalizar con los insultos, no es lo que corresponde. Acá está en juego la presidencia de la república y mi representación como diputado nacional. Lamento lo que ha ocurrido pero me voy a abocar a resolver los problemas, no a intercambiar insultos. Eso no es lo que la república espera de nosotros", expresó López Murphy.

"A mi no me intimidan las amenazas ni nada. Voy a cumplir con mi obligación y a hacer lo que creo que es mejor para la república", agregó. Por último el diputado señaló que él hizo "un esfuerzo enorme" para que le Ley Ómnibus saliera de comisión para llegar al Congreso y recordó que votó a favor de todos los artículos cuando se trató en su recinto.