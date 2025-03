Ricardo Alfonsín aseguró que Javier Milei "niega lo ocurrido" en la dictadura

El dirigente radical e hijo del expresidente Raúl Alfonsín advirtió que mucha "gente que no es democrática" está acompañando la gestión libertaria. "Si pudiera, este Gobierno revisaría todo lo que se actuó después de la dictadura", sostuvo.

"Hay gente que no es democrática y muchos de esos señores están acompañando a este Gobierno. Hoy el Presidente niega lo ocurrido", señaló Alfonsín este martes a Radio Continental, y remarcó que "nada hay más cruel y perverso" que la dictadura que comenzó el 24 de marzo de 1976.

El video de Casa Rosada, conducido por el influencer de ultraderecha Agustín Laje, hizo hincapié en la teoría de los "dos demonios" y repudió la utilización de la historia para "adoctrinar". "Si pudiera, este Gobierno revisaría todo lo que se actuó después de la dictadura", advirtió Alfonsín.

El exembajador argentino en España ha sido muy crítico de Milei y de la gestión de La Libertad Avanza (LLA). En ese contexto, el viernes pasado lanzó su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires como integrante del Frente Amplio por la Democracia (FAD).

Bajo el lema "Para frenar el autoritarismo y defender la democracia", Alfonsín llamó a "tratar de ganarle" al "bloque de derecha" conformado por LLA, el PRO y sus aliados. "Yo no he visto todavía a nadie que haga una autocrítica acerca de lo que ha venido haciendo el radicalismo", señaló.

"No he visto a nadie que diga que está en contra de las decisiones que acompañó el partido durante la primera gestión de Milei. He visto, sí, que digan que quieren ocupar el lugar del centro. Dice muy poco eso. Primero deberían decir cuáles son los extremos, porque desde mi punto de vista el único extremo que existe en Argentina es la derecha", concluyó.