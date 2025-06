Amenazó de muerte a Javier Milei por televisión y terminó detenido

"Ya está detenido por la PSA. Amenazas, respuesta inmediata", informó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich a través de su cuenta de X en una publicación en la que incluyó el video de la amenaza.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/1935358386654081343&partner=&hide_thread=false Ya está detenido por la PSA.



Amenazas, respuesta inmediata. https://t.co/rWY414RFp6 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 18, 2025

Minutos después, el hombre habló con TN y brindó detalles de su situación: "Yo salgo en un noticiero puteando contra Milei con bronca como todo argentino por lo que estamos pasando. No hay trabajo, no hay nada. Me expreso y le mandan una orden a la policía para que me detengan a mi por faltarle el respeto a Milei. Me retuvieron el documento y me quieren hacer una causa", comentó.

El Código Penal argentino establece penas para las amenazas, especialmente cuando se dirigen a funcionarios públicos. El artículo 149 bis, por ejemplo, establece penas de prisión para aquellos que amenacen a funcionarios públicos en relación con sus funciones. Si la amenaza se considera dirigida a un funcionario público, como el presidente, las consecuencias legales pueden ser más severas.

Marcha en apoyo a Cristina Kirchner: la Policía revisó micros y colectivos en autopistas

En la previa de la movilización en apoyo a Cristina Kirchner,tras el inicio de su prisión domiciliaria en el marco de la condena por la causa Vialidad, fuerzas de seguridad realizaron requisas en todo el país a micros que pudieran estar trasladando a militantes. Durante los controles tampoco se salvaron micros escolares que llevaban a alumnos a excursiones en la Ciudad.

La situación ocurrió en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, como la Autopista Riccheri, donde la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) desplegó en la mañana del miércoles un fuerte operativo con revisiones de colectivos que implicó el descenso de sus ocupantes a la calzada, con temperaturas de un dígito.

El escenario se repitió en otras partes del país. Durante la madrugada, estudiantes tucumanos denunciaron en redes sociales que la Policía detuvo en Córdoba al micro en el que viajaban para revisarlo, en una actitud que recuerda al inicio del gobierno de Javier Milei, con operativos en la previa de las marchas como medida disuasoria y de amedrentamiento.

Otro video que se volvió viral fue grabado por una pareja de mendocinos, cuyo micro fue detenido en Villa Mercedes, San Luis. "No nos dejan parar en ninguna de las estaciones de servicio. La gente está cansada, en San Juan han bajado a gente de los colectivos, los han dejado a pie. No quieren que lleguemos a Buenos Aires, nos están haciendo la vida imposible", se quejaron.

Lo mismo le sucedió a un grupo de estudiantes de un colegio de La Matanza que iban de excursión al Planetario en un micro escolar que fue requisado por las fuerzas de seguridad.