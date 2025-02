Perdió todo tras apostar a $LIBRA y afirmó que Javier Milei lo contactó: "Mantené mi nombre fuera de esto"

Por su parte, el influencer financiero estadounidense cargó contra el líder de La Libertad Avanza en la publicación, después de que desatara un escándalo por promocionar $LIBRA: "Recibí un DM del presidente de Argentina. ¡Está aquí fuera negando todo! ¿Nunca pasó? ¡No puedo creerlo! Vas a tratar de silenciarme, ¿eh? ¿Quieres mantener mi nombre fuera de esto? Demasiado tarde".

En tanto, previamente, Ape había publicado un video en el que aseguró que quedó "quebrado" económicamente y amenazó a los desarrolladores de $LIBRA: "¡Voy a encontrarlos! Me estafaron, no tengo nada. ¡Tengo que vender mi Rolex, tengo que vender todo!", enfatizó.

Quiénes son los otros influencers que perdieron todo tras apostar a $LIBRA

El escándalo por la memecoin $LIBRA que promocionó el presidente Javier Milei trasciende las fronteras de Argentina: varios influencers del mundo cripto denunciaron en redes sociales que perdieron cientos de miles de dólares al apostar al activo, que se desplomó a cero en solo unas horas.

Uno de ellos fue Thread Guy, quien confesó en su stream que perdió u$s250.000. "Hoy fue un día difícil. El presidente de Argentina, el vigésimo segundo país más grande del mundo, nos estafó", sostuvo. "Me gusta pensar que soy un trader bastante experimentado. Y me quemé. Me quemé completamente", reconoció.

También les habló a quienes están en la misma situación que él y les pidió que "no se castiguen". "A veces ganamos mucho dinero, a veces perdemos mucho. A veces las cosas son reales y realmente están cambiando el mundo. A veces son falsas y solo cambian tu mundo para peor", reflexionó.

El trader chileno Clemente, quien vive en Estados Unidos, también apuntó contra el Presidente y contó que perdió 30 unidades de la criptomoneda Solana, el equivalente a más de $7 millones. "Andate a la mierda, Javier Milei, hijo de puta. Pensé que esa mierda era real", estalló.

"Esos insiders han hecho millones y millones de dólares. ¿Te preguntás por qué a Argentina le va tan mal? Es por esta corrupción de mierda que a vos supuestamente te eligieron para eliminar", agregó.

Tras el escándalo del viernes, calificado por algunos medios especializados como "el mayor rug pull de la historia", el estudio de abogados estadounidense Burwick Law publicó un posteo en inglés, chino y español pidiendo a los damnificados que se contacten para iniciar una demanda colectiva.

"Si perdiste dinero en $LIBRA, contacta a Burwick Law para conocer tus derechos legales. Nuestra firma representa a miles de clientes que buscan recuperar su dinero por pérdidas en criptomonedas", informaron.