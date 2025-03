Mariana Brey, tras sus comentarios sobre la represión en el Congreso: "Me disculpo públicamente"

"No justifico ni avalo cualquier tipo de violencia", aclaró Mariana Brey.

Entonces, relató: "A la noche estábamos en vivo y espontáneamente la gente salió enojada a reclamar por lo que había sucedido por la tarde. Y una joven, Valentina, estaba en su casa, escuchó algo que yo dije, no le gustó y fue a contarlo en las cámaras de Duro de Domar".

Luego de repasar al aire el momento en el que esta joven habló con el móvil de C5N, la conductora expresó: "Cuando llegué a casa, vi ya viralizadas estas palabras y le agradezco a Valentina porque me hizo reflexionar, me ayudó a darme cuenta que había hecho una pregunta fuera de lugar".

En esa línea, continuó: "Ese día estaba sobregirada. Me parece que como ser humano uno tiene que hacer autocrítica y reconocer cuando hace una pregunta mal formulada". "No había ninguna mal intención en mí. No justifico ni avalo cualquier tipo de violencia", sostuvo, para luego disculparse públicamente y revelar que, al día siguiente, se encontró con Valentina para "explicarnos todo".

"En un programa de debate, donde todos queremos exponer nuestra idea, donde yo tengo una voz distinta, quizás una especie de voz en el desierto. Trabajo muy cómoda en esa incomodidad, si se me permite la expresión", explicó sobre su participación en el programa que conduce Pablo Duggan. Por último, Brey agradeció al canal por permitirle realizar su descargo y explicación, el cual ocurrió por su propia decisión.