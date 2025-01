Oscar Parrilli insistió en que Alberto Nisman se suicidó: "Están inventando un homicidio"

A su entender, la decisión judicial que asegura que se trató de un asesinato es una "insostenible mentira". "Alguien dijo que se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo. El aforismo parece hecho a medida para el juez Ercolini y el fiscal Taiano", remarcó Parrilli en un mensaje.

Y agregó: "¿Resulta que a Diego Lagomarsino, dueño y entregador del arma que provocó la muerte del fiscal -cuestión sobre la que no hay controversia porque está absolutamente probado- lo imputan como partícipe necesario del homicidio del fiscal Nisman? ¿Y no estuvo un solo día preso por semejante delito? Y ojo que no estoy pidiendo que lo metan preso, solo estoy señalando lo insostenible de la mentira".

No fallan: son de manual.



Todos los años, días antes del 18 de enero, ante un nuevo aniversario del lamentable suicidio del Fiscal Nisman, Clarín y La Nación comienzan a bombardear con notas sobre “SU ASESINATO” INVENTADO - y es literal – primero mediáticamente y después… — Oscar Parrilli (@OscarParrilli) January 18, 2025

"No lo mencionan. Ni lo recuerdan. Ni piden que vaya preso, PORQUE TIENEN MIEDO QUE HABLE y que cuente la verdadera historia de su rol junto a Nisman y de la famosa 'denuncia' que el fiscal hizo contra CFK impulsado por las viejas jerarquías de la ex SIDE y sobre la que nunca le entregaron las pruebas, por la sencilla razón de que no existían", aseguró Parrilli.

Luego en declaraciones radiales, indicó: "Acá lo que estamos viendo es que fue un suicidio, que se mató y están inventando un supuesto homicidio".

"Todos los años aparecen sectores del macrismo, Patricia Bullrich, y del Poder Judicial, (Julián) Ercolini y (Eduardo) Taiano, instalando en la prensa que el fiscal fue asesinado, sin presentar ninguna prueba, indicio o elemento que les dé algo de verosimilitud", afirmó Parrilli.