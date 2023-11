Milei: "En Argentina es imposible ganar dinero con la presión fiscal escandalosa que hay"

A una semana del balotaje que definirá al nuevo presidente de la Argentina, los candidatos de Unión por la Patria, Sergio Massa , y de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei , protagonizan esta noche el último debate del 2023 , donde ambos candidatos buscan capturar los votos de aquellos que no votaron en las elecciones generales, lo hicieron en blanco o no optaron por ninguno de ellos en las generales.

En la contienda que se desarrolla en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Milei contará con el apoyo de los dirigentes de su espacio porque se decidió que el PRO no sea parte de la partida. Estarán presentes la candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel; el legislador porteño Ramiro Marra, la diputada nacional Carolina Píparo, la hermana del postulante, Karina Milei, el armador Carlos Kikuchi, entre otros referentes del partido.

Minuto de presentación

En su minuto de presentación, Javier Milei se presentó como un especialista "en temas de crecimiento económico con y sin dinero". "Sé cómo hacer crecer una economía, se cómo crear puestos de trabajo de calidad con buenas remuneraciones, se cómo terminar con la pobreza y con la pobreza y sobre todas las cosas se cómo terminar con el cáncer de la inflación", indicó.

Luego indicó que su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, es especialista en temas de seguridad y defensa. "Somos la fórmula ideal para resolver los problemas que hoy aquejan a la Argentina que tienen que ver con el estancamiento, la inflación y la inseguridad", aseguró.

Por último el candidato libertario consideró que "es imposible cambiar la realidad haciendo las mismas cosas" y manifestó que "una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre".

DEBATE FINAL 2023 | El MINUTO de PRESENTACIÓN de JAVIER MILEI

Economía: Milei aseguró que "Argentina lleva 100 años de decadencia"

En el bloque de Economía, el economista expresó que "Argentina lleva 100 años de decadencia" y criticó el déficit fiscal, la emisión monetaria y la intervención del Estado en el mercado.

"Argentina empezó el siglo XX siendo el país más rico del mundo. Hoy, al tipo de cambio paralelo, somos 130. Tenemos 45% de pobres, 10% de indigentes y una inflación caminando al 300% en la punta con alto riesgo de hiperinflación", manifestó Milei y aseguró que esos indicadores son consecuencia del "modelo de la casta" que está basado en una premisa que dice que “donde hay una necesidad hay un derecho”.

"El problema es que la necesidades son infinitas y los derechos hay que pagarlos y los recursos son finitos. Eso se resuelve con mercado, con propiedad privada, precios libres y sin intervención estatal", reiteró.

Luego afirmó que a la casta "le gusta intervenir" en la economía y sostuvo que "eso se manifiesta con déficit fiscal" que el país financia con endeudamiento, emisión monetaria e impuestos. "El Estado es el origen del problema no la solución", reforzó.

Por último, en un intercambio con su contrincante, volvió a afirmar que si llega a la presidencia va a impulsar la dolarización de la economía y va a cerrar el Banco Central.

DEBATE FINAL 2023 | El PRIMER EJE TEMÁTICO: ECONOMÍA

Relaciones de Argentina con el Mundo: Milei dijo que el Estado no debe interferir en las relaciones comerciales

En el segundo eje del debate, Relaciones de Argentina con el Mundo, Milei pidió eliminar la intervención del Estado en el comercio internacional al asegurar que aquellos países que son más abiertos al mundo tienen un ingreso per cápita 9 veces mayor que aquellos que son cerrados.

"Creo que el Estado no tiene que interferir en las relaciones comerciales. El Estado no tiene por qué meterse a decir con quién tengo que comercializar o con quién no porque el Estado termina siendo un estorbo", expresó.

Luego criticó al Mercosur al decir que no "está atascado y no progresa hacia ningún lado". Acto seguido dijo que es mentira haber dicho que no hay que comercializar con China o Brasil porque, en caso de ganar las elecciones, esa será una decisión que deberán tomar los privados. "No tiene que meterse el Estado porque cada vez que se mete el Estado genera corrupción y se paga caída en el bienestar de los argentinos", agregó.

Además manifestó su alineación con Estado Unidos, Israel y "el mundo libre" y dijo estar en desacuerdo con tener relaciones con aquellos países "que no respetan la democracia liberal, las libertades individuales y la paz".

DEBATE FINAL 2023 | El SEGUNDO EJE TEMÁTICO: RELACIONES de ARGENTINA con el MUNDO

Salud y Educación: Milei dijo que no arancelará la universidad pública "en el corto plazo"

En el desarrollo del bloque de Salud y Educación, Milei desmintió querer privatizar la salud y la educación porque "Argentina es un país federal" y ambos campos dependen de las provincias.

Luego contó que entre sus propuestas se encuentra crear el Ministerio del Capital Humano que estará integrado por cuatro secretarías: la de niñez y familia, salud, educación y la inserción en el mercado del trabajo.

Minutos después, en un intercambio con Massa, el candidato de La Libertad Avanza manifestó que "en el corto plazo" no va arancelar la universidad pública, e insistió en que lo que busca "es que cada argentino pueda elegir a la institución a la que quiere asistir en vez de favorecer a ciertos sectores políticos".

DEBATE FINAL 2023 | El TERCER EJE TEMÁTICO: EDUCACIÓN y SALUD

Producción y Trabajo: Milei aseguró que en argentina "es imposible ganar dinero" por la presión fiscal

En el cuarto bloque del debate, Milei volvió a apuntar contra el Estado a quién responsabilizó por el estancamiento de la producción y la generación de empleo.

"El problema es el Estado. Se chupan todo el ahorro y es imposible crecer e invertir en Argentina", dijo Milei en el bloque de producción y trabajo del debate presidencial.

"Eso ocurre porque no hay inversión, en Argentina es imposible ganar dinero con la presión fiscal escandalosa que hay. Y si ganas plata aparecen la banda de los expropiadores con la idea de la justicia social, la redistribución del ingreso, va y roba el resultado del fruto de su trabajo”. ¿Sabe qué ministro? el sector privado ahorra un montón en Argentina, miré si tenemos para crecer, pero ¿sabe cuál es el problema? el Estado que usted maneja”, manifestó.

DEBATE FINAL 2023 | El CUARTO EJE TEMÁTICO: PRODUCCIÓN y TRABAJO

Seguridad: Milei aseguró que en su gobierno "el que las hace las paga"

En el eje Seguridad, el candidato libertario indicó que desde su espacio creen "en aplicar la ley y que el que las hace, las paga" y apuntó contra el juez Eugenio Zaffaroni que "hacía que las víctimas fueran los victimarios".

"El baño de sangre comenzó de forma más grosera en 2001 y fue más fuerte con la llegada de Eugenio Zaffaroni, que hacía que las víctimas fueran los victimarios. No creemos en ese mundo, en esa lógica de que el delincuente es una víctima. Creemos en aplicar la ley y el que las hace las paga", expresó Milei en el debate presidencial.

Además el economista se opuso a objeciones en cuestiones de justicia y sistema carcelario. En ese sentido propuso cambios en el Código Penal y la Justicia federal y criticó el juicio político a la Corte Suprema de Justicia que se tramita en la Cámara de Diputados.

DEBATE FINAL 2023 | El QUINTO EJE TEMÁTICO: SEGURIDAD

Derechos Humanos

NOTA EN DESARROLLO.-