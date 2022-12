Mario Secco consideró que si Cristina Kirchner no es candidata, el oficialismo estará "al horno"

En relación a una candidatura de Alberto Fernández, el jefe comunal estimó que el mandatario es "una buena persona y lo ve acompañando el proceso de un gobierno nacional y popular". "Alberto sabe que para ganar hay que ir con quién más votos tenga", indicó.

En relación a las posibilidades electorales de Kicillof en la provincia de Buenos Aires, el intendente consideró que es un dirigente "competitivo" que durante su mandato "ordenó" la provincia de Buenos Aires tras la gestión que llevó a cabo en el distrito María Eugenia Vidal.

"Lo acompañé en 2019 cuando decidió presentar su candidatura, Cristina (Fernández de Kirchner) hizo una buena elección cuando lo designó como postulante a la gobernación. Decían que (María Eugenia) Vidal era invencible, pero Axel le ganó por 20 puntos", puntualizó.

Cristina Kirchner dijo que no será "candidata a nada" en 2023

La vicepresidenta Cristina Kirchner anunció no será candidata a ningún cargo electivo en 2023, debido a que no quiere someter al peronismo a que lo "maltraten" en período electoral. Las declaraciones fueron efectuadas en medio de su defensa en las redes sociales por la causa Vialidad y tras haber sido condenada a seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.

"Voy a hacer lo mismo que hice el 10 de diciembre del 2015; no voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces Presidenta y una Vicepresidenta a que la maltraten en período electoral con una 'candidata condenada, con inhabilitación perpetua'", aseguró Cristina en un mensaje emitido inmediatamente después de conocida la sentencia.

“El 10 de diciembre del 2023 no voy a tener más fueros, así van a poder dar la orden de que me metan presa. Sí, presa, pero nunca una mascota. No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senadora, mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo a mi casa, la misma de la que salí un 25 de mayo de 2003 para acompañar a quien fue mi compañero”, reiteró.