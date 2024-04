Malena Galmarini: "Al ministro de Salud le queda grande su función"

"Tiene un susto bárbaro, es un buen secretario de Salud, es un gran cirujano, pero uno solo no puede", indicó en su visita a Duro de Domar en la pantalla de C5N. "Le queda grande. Tiene una enorme responsabilidad y además tiene obligaciones", agregó.

Consultada por el rendimiento de Russo, comentó: "Hay datos de la realidad. El ministro de Salud es Mario Russo. Está en el medio de un brote de dengue histórico. Él debería en este momento tomar la decisión de, si como dice la comunidad científica la vacuna es segura, está aprobada y es eficaz, traer la vacuna por lo menos como se hizo con la gripe A para vacunar los grupos de riesgo".

En ese sentido, criticó la postura tomada por el Gobierno ante la situación y sostuvo: "¿Alguien revisó todos los decretos de emergencia que sacó Alberto Fernández por la pandemia de Covid-19? ¿Era necesario hacer nuevas resoluciones, nuevas fórmulas?".

Además, contó cuál fue el consejo que le dio a Russo cuando se lo convocó para ser parte del gabinete de Javier Milei. "Lo que le recomendé el primer día es que no fuera. Ahora es su responsabilidad, no le puedo decir nada a una persona que milita en La Libertad Avanza", explicó.

También reveló una situación que protagonizó el actual ministro de Salud nacional durante su paso por AySA. "El año pasado estuvo unos meses con una miocarditis aguda que tiene desde los 30 años y entonces me pidió si podía estar en su casa porque estaba muy mal".

"Un día me enteré que estaba mal para ir a trabajar pero que no estaba mal para ir a los equipos de (Néstor) Grindetti, porque hizo una parte de la campaña con Grindetti (candidato a gobernador de Buenos Aires por Juntos por el Cambio)", expresó para sorpresa de Pablo Duggan y de todo el panel.

Por último, se refirió a la posibilidad de que Javier Milei reciba la vacuna para el dengue: "A mi me parece que está bien si los funcionarios del Gobierno se vacunan. El Presidente de la Nación tiene que estar vacunado, no puede contagiarse. Si se contagia y está siete días con la fiebre rompe huesos que no te podes levantar de la cama, el país pierde plata".