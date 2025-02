Las repercusiones del arco político tras el lanzamiento de la criptomoneda de Javier Milei

El diputado Nacional por Santa Fe Esteban Paulon anunció que presentará un pedido de informe ante el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos ante el lanzamiento de esta criptomoneda "ante la posible comisión de múltiples delitos por parte del primer mandatario".

Topo Rodríguez

Mientras tanto, desde el propio espacio político libertario como el asesor de comunicación de La Libertad Avanza, Fernando Cerimedo, no dejó dudas al criticar el insólito posteo del Presidente y soltó: "Al que dijo que era una idea copada que vaya buscando rincón del mundo donde esconderse".

Cerimedo

En el mismo sentido, el dirigente radical Agustín Rombolá también anunció que presentará una denuncia contra Javier Milei "por violar el artículo 2 de la Ley de Ética Pública, número 25188.Se acabó la joda para este chanta vestido de Presidente". Y cerró: "Será Justicia. Será Democracia".

Rombola

En tanto, el director del Instituto Consenso Federal, Alejandro Topo Rodríguez, se refirió al mandatario: "Deje de hacerse el transgresor. No aliente el quiebre de las leyes. Una brisa de la historia no es la historia". Enseguida, nombró el artículo 2º, inciso G de la Ley de Ética Pública: "g) Abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular o para el de sus familiares, allegados o personas ajenas a la función oficial, a fin de avalar o promover algún producto, servicio o empresa".

milei paulon

Por último, el senador nacional por La Pampa Daniel Bensusán fue muy crítico tras el escándalo que revolucionó el mundo cripto: "Nos encontramos con uno de los casos de corrupción más grandes de Argentina. Milei promocionó una estafa en sus redes sociales y logró que 10 personas le robaran millones de dólares a miles de inversores".

Además, agregó: "Un grupo de personas, que se desconoce su identidad, armaron un sitio web claramente falso y lograron que el MILEI lo promocione en sus redes sociales. Una vez que el precio se disparó, vendieron todo y la moneda se desplomó estafando a miles de personas. Nadie del gobierno aclara nada. Estamos desamparados ante un MILEI que no le interesa la gente y se asocia con estafadores y criminales internacionales".