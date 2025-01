Juezas y jueces de COPAJU pidieron abordar la situación de las personas que viven en la calle: "Ningún ser humano es descartable"

En una declaración titulada “La calle no es un lugar para vivir” y recordando que “ningún ser humano es descartable” , el Capítulo Argentina del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU) se manifestó ante las recientes declaraciones de funcionarios sobre las personas en situación de vulnerabilidad habitacional.

Advirtieron acerca de “una creencia más profunda que no solo es jurídicamente incorrecta sino inmoral, como es que los derechos son solo para la población que pueda pagarlos”, de lo que “obviamente se sigue que no todos los seres humanos somos iguales, puesto que no seríamos destinatarios de los mismos derechos”.