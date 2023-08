Juanchi Zabaleta: "Vienen a generar una Argentina para 20 millones, no para 40"

Juan "Juanchi" Zabaleta criticó la campaña electoral de Juntos por el Cambio, a la que definió como "el 'revival' del 2015-2019". El intendente de Hurlingham, quien este año busca la reelección, aseguró que los candidatos opositores "vienen a generar una Argentina para 20 millones de habitantes, no para 40".

A menos de dos semanas para las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto, el funcionario de Unión por la Patria sostuvo que este es el momento del "puerta a puerta, en donde casa por casa, barrio por barrio, hay que explicarle a las vecinas y vecinos que miren por el parabrisas, que no miren para atrás".

"Lo que estamos viendo es un poco el 'revival' del 2015-2019, cuando escuchamos hablar de ajuste y de poner en riesgo la creación de más universidades públicas", expresó en diálogo con Turno Mañana por C5N. En ese sentido, señaló que el avance de la derecha depende de "lo que hagamos nosotros como fuerza política".

"No me preocupa lo que hagan los opositores, porque la verdad que están siendo muy claritos en sus propuestas y eso es más que importante, porque la sociedad comienza a escuchar", destacó. Para Zabaleta, Juntos por el Cambio "viene a generar una Argentina para 20 millones de habitantes, no para 40".

"Vienen con los tarifazos, a implosionar la matriz productiva del conurbano, a abrir indiscriminadamente las importaciones para que las pymes del barrio dejen de tener líneas de producción. Eso hay que hablarlo todos los días, casa por casa y barrio por barrio, para ofrecer un futuro que va a ser mucho mejor", afirmó.

"La sociedad comprometida va a ir a votar porque no es una elección más. Es el primer tiempo de un partido que tenemos que jugar donde se pone en riesgo el futuro. Nuevamente ponemos en discusión un gobierno que tiene que acompañar a los que menos tienen, seguir generando trabajo, más universidades públicas", concluyó.