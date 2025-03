Jorge Macri cruzó a Patricia Bullrich: "Ministra, las comisarías no son cárceles"

El jefe de Gobierno porteño inauguró el ciclo lectivo de cadetes de la Policía de la Ciudad y le envió un mensaje a la titular de Seguridad de la Nación. "Nadie puede garantizar que los presos no se escapen mientras estén en un lugar incorrecto. No podemos seguir teniendo presos donde no deben estar y son un peligro para todos", lanzó.