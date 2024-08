Javier Milei: "Vamos a recomponer los salarios de las Fuerzas Armadas"

El presidente realizó el anuncio en el acto del Ministerio de Defensa, donde no estuvo presente la vicepresidenta Victoria Villarruel.

El mandatario encabezó el acto en la sede del Ministerio de Defensa y del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, donde también asistieron el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la secretaria de Presidencia, Karina Milei; el ministro de Defensa, Luis Petri; el vocero presidencial, Manuel Adorni; y varios diputados del oficialismo, entre otros. Finalmente, Villarruel no estuvo presente como se preveía en Defensa. “Tenía intención, pero no va a ir a donde no la invitan”, señalaron desde su entorno a una consulta de Ámbito.