Guillermo Francos: "La condena demuestra que la Justicia es independiente y que no hay pacto de impunidad"

Francos reconoció que "el fallo tiene esta sensación de justicia, otra cierta sensación de tristeza porque se trata de un presidente de la república por ser condenado por corrupción. Eso es malo para la Argentina". Igualmente, resaltó que "lo importante es que la justicia funciona y después de que el proceso independiente y con todas las garantías de la Constitución Nacional, se llegó a esta condena".

Cristina Kirchner Sede PJ Discurso Fallo Corte Suprema 10 Junio 2025 Captura TV

En diálogo con Radio La Red, el jefe de Gabinete se alineó a Javier Milei y descartó versiones que tuvieran que ver con que el Gobierno prefería a Cristina libre. "Esto son especulación porque no se sustenta en hechos reales y concretos. La condena final demuestra que la justicia es independiente ni tampoco hay pacto de impunidad", afirmó

Enseguida profundizó: "No designamos ni un juez de paz, los jueces que la condenaron a cristina fueron designados por el kirchnerismo, no puede haber un pacto de impunidad porque no tenemos relación con los jueces, no tiene sentido comentar sobre ello. Quedó demostrado".

Por otro lado, Francos habló de cómo vivió Javier Milei el anuncio del fallo desde Israel, en medio de su gira internacional. "El presidente estuvo muy atento a la situación, informándose con Bullrich y los ministros competentes en cada área. No expresó preocupación, solamente que se cumpla lo que tiene que ver con la república y no se altere el orden público. Es decir, que no hubiera ningún discurso".

Milei celular

Francos habló sobre las reacciones en el arco político y las posibles consecuencias sociales

El funcionario admitió que por el momento no se evaluó la conflictividad, aunque sí reconoció que "las expresiones que hubo ayer eran las que se podían esperar, salvo lo de TN que fue un hecho vandálico".

Sobre la vigilia en el domicilio de la expresidenta, las tomas en universidades y las promesas de marchas y protestas, Francos dijo: "Fueron manifestaciones de partidarios de CFK y punto, nada de violencia, se dispersaron en un tiempo. Los cortes que hubo se dejaron sin efecto. Creo que son temas que van a pasar".

"Fue una situación de mucha calma más allá de expresiones concretas. Era algo que se esperaba, iba a suceder por el devenir de la causa judicial, no fue sorpresa", señaló.

La condena de Cristina Kirchner y el panorama electoral de cara a octubre

Guillermo Francos se refirió a los comicios que se desarrollarán en octubre y puso el foco en las de Buenos Aires, donde Cristina iba a ser candidata: "Las locales tienen la particularidad en la pcia de Bs As que todos esperaban la presencia de Cristina como candidata y que aglutinara los votos, ella, del PJ, era la figura más relevante o de más apoyo".

Enseguida apuntó que "ahora está proscripta y queda inhabilitada, por lo que el peronismo tiene que decidir cómo rearmarse en provincia. Esperamos que se designe su candidato y competiremos. La Libertad Avanza es una fuerza mucho más estructurada, tiene acuerdo con el PRO para trabajar juntos en la elección así que veremos cómo avanza. Estamos confiados".