Ezeiza: asamblea y movilización de trabajadores de ANAC y Senasa por el desfinanciamiento del Gobierno

Personal agremiado en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) perteneciente a distintos organismos denunció falta de fondos, amenazas de despidos y tercerización de funciones. La medida no impactó a los pasajeros del aeropuerto.

"Hay listas negras armadas, hay nombres puestos en listas para despedir, hay intentos de tercerizar funciones. Estamos en el Centro de Instrucción, Perfeccionamiento y Experimentación (CIPE), donde corre el rumor de que se quiere tercerizar y poner en manos privadas ligadas a funcionarios del Gobierno Nacional", añadió.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/MercedesCabezas/status/1902731235383808219&partner=&hide_thread=false Asamblea en el Aeropuerto de #Ezeiza



Estamos junto a trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil de Argentina (#ANAC). El Gobierno pretende poner en peligro tanto a trabajadores como usuarios de las aerolíneas, fusionando organismos y eliminando sectores.



Hasta… pic.twitter.com/8Gn30XR9tD — Maria Mercedes Cabezas (@MercedesCabezas) March 20, 2025

El gremialista destacó que "nos estamos manifestando de forma pacífica sin afectar a los usuarios porque no es nuestra intención confrontar con los usuarios aéreos, pero poniendo en visibilidad pública que no se aguanta el ajuste, que no vamos a tolerar despidos ni que la seguridad aérea se ponga en riesgo tercerizando funciones y despidiendo trabajadores".

En tanto, desde Senasa explicaron que el organismo "está en una condición similar, se habla de dejar el control del consumo interno de alimentos en manos privadas". "Hoy se cumplen 5 años del dictado del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, los argentinos y argentinas tuvieron alimentos sanos en sus mesas por el funcionamiento del Senasa. Se trata justamente de defender no solo la vida de pasajeros sino de la población", agregaron.