El Gobierno defendió las modificaciones en el sistema antidumping: "Empezamos a transitar el camino de la libertad"

"Argentina sabemos que es un país muy cerrado. El kirchnerismo llevó esto al paroxismo imponiéndole a las importaciones el impuesto país, un cargo doble por IVA y anticipo de ganancias, a los que sumó una batería de medidas para-arancelarias que encarecieron los productos locales y empobrecieron a los argentinos", agregó en esta línea.

En tanto, agregó que "una de estos instrumentos son las medidas antidumping: el pedido de una empresa de restringir la competencia de afuera imponiendo una barrera arancelaria extra. Son estas medidas las que producen las distorsiones que mencionamos más arriba".

En esta línea, Sturzenegger defendió la medida del Gobierno: "La verdad es que la medida no es más que una manera de darle una pátina de legalidad a lo que no es más que lobby puro y duro, porque nos enseñaron en la facultad que el beneficio del comercio es justamente poder acceder a cosas más baratas. El argumento del dumping es: 'me venden más barato, destruyen la industria local y luego me cobran lo que quieren'".

"Pero este argumento es un sinsentido ya que solo podría ocurrir si el producto que me venden tuviera un único productor a nivel mundial. Pero hay miles de productores de bicicletas, planchas y ventiladores en el mundo. La realidad es justamente la contraria. Al imponer el antidumping quedamos presa de un monopolio local que nos cobra lo que quiere", marcó.

sturzenegger El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

En este marco, cuestionó el dumping: "Es decir, que el dumping es un mecanismo para hacernos menos competitivos, que no genera beneficios futuros, y que le mete la mano en el bolsillo a todos los argentinos. Como muestra el grafico, Argentina, junto con Brasil, India y Turquía son los cuatro países que combinan mucho antidumping y muchas tarifas. La combinación es una menor calidad de vida para sus habitantes".

También, el ministro de Desregulación y Transformación de Estado analizó el contenido del decreto del Gobierno en el Boletín Oficial: "Por el Decreto 33/25 firmado por Javier Milei, Guillermo Francos y Luis Caputo rediseñamos el sistema con cambios claves. Primero, porque ponemos un límite temporal a las medidas antidumping. A partir de ahora no podrán durar más de 5 años. Antes eran eternas: bicicletas, por ejemplo, tiene antidumping hace 30 años".

"Segundo, porque cualquier medida de antidumping deberá contar con una validación de defensa de la competencia y de defensa del consumidor: no se pueden aceptar medidas antidumping si afecten la competencia local de manera sustancial o si afecten al consumidor de manera sustancial. En particular se indica que las medidas antidumping deben tener como referencia los precios internacionales", agregó.

En tal sentido, ejemplificó: "Hoy se daba el absurdo que una empresa decía: 'los chinos venden barato, pongamos un antidumping que me permita cobrar 3 veces el precio internacional'".

"La norma también simplifica administrativamente unificándolo en un solo canal para permitir al importador defenderse mejor (implicó cambiar la estructura del Ministerio de Economía). Con esta norma la Secretaria de Comercio a cargo de Esteban Marzorati, tiene instrumentos para darle algo de razonabilidad a algo irrazonable y sobre todo para revisar los antidumpings existentes", añadió Sturzenegger.

En tanto, se refirió a la postura de Milei: "Va a ser un camino largo, pero empezamos a transitar el camino de la libertad que nos indica el presidente Javier Milei. VLLC! Esta resolución estuvo casi un año en elaboración. Le acercamos una primera versión al actual Secretario Coordinador del Ministerio de Economía, Pablo Lavigne, ya por enero o febrero del 2024. La primera redacción la hizo Shunko Rojas, que en ese momento colaboraba con nosotros".

"Después ya lo tomó el equipo de Pablo Lavigne en la Secretaría de Comercio, en particular Esteban Marzorati y su equipo (gracias especiales a Carolina Cuenca) que trabajaron con Maxi Fariña y Liza Macri del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Sobre el final del proceso también recibimos el equipo de la Secretaría Legal y Técnica a cargo de Javier Herrera Bravo y el equipo de la Secretaría de Planeamiento Normativo a cargo de María Ibarzabal", concluyó.

El anuncio del Gobierno sobre las modificaciones en el sistema antidumping

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este miércoles que la decisión de modificar el sistema antidumping para "evitar abusos que redundan en mayores precios".

"Con esta reforma, se fomenta la competencia, se restituye la función original de los derechos antidumping y se busca un comercio exterior más transparente y equilibrado", expresó el ministro en su cuenta de X.

Según informó la medida, que será publicada el jueves en el Boletín Oficial, va a reducir los plazos de duración de las futuras medidas antidumping, que pasarán de una vigencia máxima de 5 años con renovaciones ilimitadas a una de 3, con una única posibilidad de extensión por 2 años más.

"Los derechos antidumping son instrumentos que se utilizan cuando el precio de un producto importado se vende por debajo del valor de mercado del país de origen, generando una competencia desleal con los productos locales. En Argentina, estas medidas funcionan en muchos casos como un derecho adquirido, lo que evita la competencia y encarece productos para los consumidores e insumos para la industria", explicó el funcionario.

A modo de ejemplo, Caputo contó que las bicicletas cuentan con medidas antidumping desde hace más de 20 años, lo que encarece su precio. "Lo mismo ocurre con productos como planchas eléctricas y calefactores que tienen precios mucho más altos que en otros países: las planchas cuestan más de $100.000, mientras que en Europa valen menos de la mitad; los calefactores superan los $30.000, mientras que en Brasil rondan los $27.000", remarcó.

Y continuó: "En el caso de las bombas de agua, los derechos antidumping, que son los porcentajes que deben pagar quienes importan bienes con medidas aplicadas, son del 246% sobre el valor total de la importación; las multiprocesadoras deben abonar un 203% y los ventiladores un 164%".

Para corregir esta situación, Caputo indicó que la medida determina que las investigaciones previas a la aplicación de medidas antidumping, que antes podían extenderse hasta 12 meses, tendrán un plazo máximo de 8 meses.

Además, la duración de las medidas será de 3 años, con una única posibilidad de extensión por 2 años más, reemplazando el sistema anterior de renovaciones ilimitadas.

Los trámites también se simplifican: en lugar de presentar la documentación en dos dependencias distintas, ahora se gestionará todo en la Comisión Nacional de Comercio Exterior.