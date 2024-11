El Gobierno aseguró que Javier Milei no quiere "polarizar con Cristina Kirchner"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, remarcó "que querer polarizar con la condenada es mirar la realidad con los ojos de la vieja política". Y aclaró también que es "imposible" un pacto con la expresidenta y que Juntos por el Cambio jugó con el tema de la polarización "y no les ha ido bien".

El Gobierno aseguró que el presidente Javier Milei no quiere "polarizar con Cristina Kirchner" tras el fracaso del proyecto de Ficha Limpia en Diputados y los reiterados cruces entre ambos en redes sociales. El vocero presidencial, Manuel Adorni, aclaró que que Juntos por el Cambio ya jugó con el tema de la polarización "y no les ha ido bien" .

En la tradicional conferencia de prensa que realiza el vocero presidencial en Casa Rosada, Adorni fue interrogado sobre si el Gobierno realizó o no un pacto con Cristina Kirchner a lo que contestó que "no hay y nunca habrá ningún pacto con la corrupción, nunca va a haber un pacto con Cristina"

Además remarcó que el Gobierno está a favor de Ficha Limpia y que no quiere que "corruptos vuelvan a ocupar un lugar en el Estado". Eso no es todo, sino que apuntó a la oposición: "La verdad es que causa algo de indignación el grado de hipocresía de algunos sectores de la oposición, acusándonos de cualquier cosa".

El jueves, Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, y Mauricio Macri lamentaron y criticaron el fracaso del proyecto. El expresidente comentó "quedaron flotando preguntas inquietantes y profundas para el futuro de la Argentina: ¿queremos o no queremos un país sin corrupción?", mediante un mensaje en su cuenta de X.

También el vocero presidencial recordó que Ficha Limpia se presentó en el año 2016. "Pasó el presidente Macri, Fernández y el proyecto no se trató", pero que con la gestión actual "va a ser una realidad". Milei se comunicó con la diputada del PRO, Silvia Lospennato y se comprometió a llevar adelante un nuevo proyecto.

"Somos el único espacio con el currículum que está limpio", añadió Adorni por lo que "no nos interesa politizar con la doctora Kirchner". El vocero criticó al PRO, entre ellos al ex jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ya que jugó con la politización y "y no les ha ido bien".