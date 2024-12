El fiscal general de Venezuela tildó a Werthein de "advenedizo de la política"

Mientras continúa el conflicto por el gendarme argentino secuestrado por la dictadura de Nicolás Maduro , Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, respondió a la carta abierta del ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Gerardo Werthein, y lo llamó "vulgar advenedizo de la política" . "No tengo nada que discutir con un afamado corrupto como usted", enfatizó el funcionario venezolano.

Saab cargó las tintas contra el canciller y publicó un furioso comunicado que comienza tildándolo de "vocero del inframundo argentino" . "Que un nacido en 'cuna de oro' y representante en materia exterior de un gobierno que es el hazmerreír mundial por su sumisión a los EEUU e Israel, por su incoherencia diplomática, su fanfarronería barata, sus pretensiones psicóticas fuera de toda realidad pretenda darme lecciones sobre justicia y derechos humanos, me causa compasión y pena ajena", señala el texto.

"Durante 47 años aproximadamente he trabajado por la defensa de los derechos humanos de los sectores perseguidos y vulnerables de mi país, a consecuencia de ello fui detenido por gobiernos que practicaron el Terrorismo de Estado en varias ocasiones sin fórmula de juicio y sin que se respetaran mis derechos; soy militante revolucionario desde los 14 años en los frentes de luchas estudiantiles y he sido electo y reelecto como Congresista, Constituyente, Asambleísta, Gobernador, Defensor del Pueblo y Fiscal General", continuó el funcionario.

Saab afirmó que ocupó todos esos cargos por su "coherencia inquebrantable, ética, permanente estudio y por capacidad de trabajo", mientras que Werthein lo hizo "por azar" y "por obra y gracia de la vagancia y de su apellido".

Werthein y Bullrich encabezaron una conferencia para referirse a la detención del gendarme argentino en Venezuela Gerardo Werthein y Patricia Bullrich encabezaron este viernes una conferencia para referirse a la detención de Nahuel Agustín Gallo, el gendarme argentino secuestrado en Venezuela.

"Y si la defensa de la Paz de nuestra patria me lleva a recibir los ataques de un vulgar advenedizo de la política, elegido por un orate que hizo campaña con una motosierra y alardea que va a destruir el Estado argentino, pues su panfleto biliar de ayer lo tomo como un gran reconocimiento. Su llegada a la Cancillería no pudo tener peor mensaje, ya que su predecesora fue despedida por votar junto a 186 países del mundo -incluyendo a toda Latinoamérica en contra del bloqueo criminal contra Cuba. Su presidente entró en furia porque no votó al lado de sus jefes de Israel y USA", remarcó el fiscal general venezolano.

"En el colmo de la ignominia, que pasa al basural de la infamia: usted juró su cargo sobre la Torá, rompiendo con la histórica tradición republicana de la Argentina y dejando claro que antes que responder ante la Constitución su compromiso es con los poderes que practican la limpieza étnica contra Palestina", lanzó.

"Usted, señor Werthein seguramente no enfrentará a la Ley próximamente, porque la justicia argentina está cooptada por el macrismo que hoy circunstancialmente está de su lado, pero eso no será para siempre. Llegado el momento el pueblo argentino buscará justicia ante todos los atropellos y desmanes de un pranato del que usted es vocero internacional", advirtió.

Saab enfatizó que "no tengo nada que discutir con un afamado corrupto como usted (de un miserable prontuario) en ningún escenario, pues apenas estas cursando el pre maternal de la política en minúscula; yo en cambio me debo al glorioso pueblo venezolano y a la Constitución sobre la que juré mi cargo".

"En Venezuela estamos luchando a riesgo de nuestras vidas, por la defensa de nuestra soberanía y en contra del enemigo imperial más cruel de la historia que busca bañar de sangre nuestra tierra de gracia. La historia pondrá a cada quien en su sitio, pero ya Ud y sus secuaces entraron por la puerta trasera- en el basural del inframundo", concluyó.

El mensaje de Gerardo Werthein a Tarek William Saab por el gendarme secuestrado por la dictadura de Nicolás Maduro

El comunicado de Saab fue en respuesta a la carta escrita por Werthein y publicada en sus redes sociales, donde expresó:

Fiscal General Tarek William Saab: Sus declaraciones sobre “personas de interés” no son más que un intento burdo de desviar la atención de los abusos que usted ha cometido durante su gestión. Su historial está plagado de desapariciones, secuestros ilegítimos, detenciones arbitrarias, imputaciones falsas y otras prácticas que no solo violan los derechos humanos, sino que constituyen graves atropellos contra la dignidad de las personas.

Sin embargo, no soy yo quien debe juzgarlo. Esa tarea le corresponde a un tribunal internacional respetado en el mundo, un tribunal reconocido por países que creen y defienden los derechos humanos como un valor universal. Los derechos humanos son algo solemne, no un instrumento que puede ser manipulado discrecionalmente, como usted lo ha hecho.

Demuestre su valentía: libere al Nahuel Gallo, otro de los tantos rehenes que tiene bajo su control, junto con ciudadanos de otros países que sufren por su abuso de poder. Si realmente cree en su conocimiento del derecho, en sus argumentos y en la legitimidad de sus acciones, enfréntese conmigo, cara a cara, frente a un tribunal imparcial. Presente sus pruebas, responda por sus actos y sométase a las decisiones de una justicia verdadera.

Yo estoy dispuesto a hacerlo, en cualquier momento y en cualquier lugar, porque la verdad no depende de retóricas ni de posiciones circunstanciales. La verdad es única y debe ser determinada por un tribunal independiente, donde no exista espacio para la impunidad.

Hablemos de los derechos humanos y de los derechos civiles, fiscal Saab: ¿se respetan bajo su dirección o han sido sistemáticamente violados? ¿Qué ha hecho usted con el mandato de proteger la justicia? Porque, hasta ahora, su actuar solo refleja la consolidación de un sistema que utiliza la ley como herramienta de persecución y opresión.

La verdadera valentía no consiste en ampararse en el poder ni en lanzar acusaciones desde la seguridad de un despacho. La verdadera valentía está en someterse al juicio de una justicia imparcial, en aceptar la verdad y en rendir cuentas por los actos propios.

La República Argentina continuará denunciando los abusos y atropellos que usted ha perpetuado, y trabajando en todos los foros internacionales para garantizar justicia a las víctimas de sus acciones. El mundo no dejará de exigir que la verdad prevalezca y que se respeten los principios fundamentales de los derechos humanos.

Este es su momento de demostrar si realmente está dispuesto a defender sus argumentos y su honor, o si su valentía se agota en la puerta de su despacho.